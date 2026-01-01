Raise 365 takes 5% plus processing fees on every donation. PayBee charges 2% plus processing fees. Both platforms cost nonprofits thousands — $5,000 vs $2,000 on every $50,000 raised.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Raise 365 VS PayBee
🆓
PayBee requires $599 to unlock in-person events and Raise 365 takes 5% plus processing fees on every donation. Zeffy gives you ticketing, auctions, raffles, and donor management completely free so your fundraiser keeps 100%.
🎟️
PayBee locks raffles behind higher-tier plans and Raise 365 charges 8% on every ticket sold. Zeffy includes online raffles, 50/50 draws, and auction tools at no cost so your community fundraiser actually raises money.
🚀
PayBee requires plan decisions and setup fees before you can start, and Raise 365's unclear onboarding leaves small teams guessing. Zeffy's built for first-timers — create your donation form, send it out, and start raising funds in under 30 minutes.
Yes. Zeffy charges zero platform fees, processing fees, or setup costs for all tools including donations, events, auctions, and CRM. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support Zeffy, but your nonprofit never pays anything.
Absolutely. Zeffy includes ticketing, raffles, auctions, and peer-to-peer campaigns at no cost. While competitors lock these features behind paid plans, Zeffy gives you everything free from day one.
Most organizations launch their first campaign the same day they sign up. Our tools are built for small teams with no tech experience required — no setup fees or plan decisions needed.
Yes. Zeffy includes donations, events, auctions, CRM, and email campaigns with zero platform fees. While Raise 365 takes 5% and PayBee takes 2% of every donation, Zeffy covers all costs so your full fundraising amount goes to your mission.
Zeffy provides free live chat, email, and phone support to all nonprofits. Unlike competitors who limit support by plan tier, our team helps every organization succeed without charging extra for assistance.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
