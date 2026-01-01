Collectif ouvert

All-in-one Fundraising Features
Zero-Fees on Transactions
All-in-One Toolkit (Donations, Events, Auctions, Store, Raffles...) All-in-One Toolkit (Donations, Events, Auctions, Store, Raffles...) Designed Specifically for Nonprofits
Built-in CRM (Donor Profiles, History, Tags) Built-in CRM (Donor Profiles, History, Tags)
Unified Dashboard to Track Everything Unified Dashboard to Track Everything
Multi-Channel Fundraising (Email, Events, P2P) Multi-Channel Fundraising (Email, Events, P2P)
Automated Workflows (emails, receipts, reminders)
Custom Branded Pages for Campaigns Custom Branded Pages for Campaigns

Pricing
Varies
5% platform cut plus card fees
Varies
Host fees plus card fees per gift
Processing fees
2.9% + $0.30
per donation
2.9% + $0.30
per transaction for credit cards when using Stripe, PayPal, or Wise (typical payment processor fees)
Platform fees
5%
FREE
FREE if host does not charge Host Fees; 15% platform share of Host Fees if host charges fees; or 5% platform fee option available
Monthly fees
N/A
No pricing information available
$0
Free for Collectives
Value for money
N/A
N/A

Features
N/A
Marketing claims it's user-friendly, but reviews report technical issues, frequent logouts, and poor navigation.
N/A
No usability information available.
Donations
Donation forms with recurring giving and custom branding; advanced features require a paid plan.
Donation pages with recurring giving, but fiscal host approval is required and the host takes a cut of funds.
Ticketing
Event ticketing with registration management and check-in tools, available on paid plans only. Event ticketing with registration management and check-in tools, available on paid plans only.
No event ticketing or ticket sales functionality; requires third-party platforms.
Peer-to-Peer Fundraising
Peer-to-peer campaigns with individual fundraising pages and team leaderboards.
Limited peer-to-peer fundraising via collective pages, geared toward open-source projects.
Auctions
No auction features; focuses on recurring giving and peer-to-peer campaigns rather than event auctions. No auction features; focuses on recurring giving and peer-to-peer campaigns rather than event auctions.
No auction support; focused on collective funding, not event-based auctions.
Raffles
Raffle campaigns with ticket sales and winner selection; full features require a plan upgrade.
No raffle features; not designed for ticketed raffle campaigns. No raffle features; not designed for ticketed raffle campaigns.
Online store
Product sales and auction tools for fundraising merchandise; functionality is limited on the free plan.
No online store or e-commerce capabilities; platform is built for transparent budgeting rather than sales.
Memberships
Recurring giving programs with donor portals; membership tier management and self-service are limited. Recurring giving programs with donor portals; membership tier management and self-service are limited.
Recurring contribution tiers with backer profiles, aimed at open-source collectives rather than traditional nonprofits.
Donor Management/CRM
Donor database with giving history, engagement tracking, and basic segmentation tools.
No private donor profiles or traditional CRM features; only public contributor tracking is available. No private donor profiles or traditional CRM features; only public contributor tracking is available.
Emails & Newsletter
Built-in email campaigns with templates and automation for donor communication and engagement.
No campaign builder, templates, or donor segmentation tools; only basic update announcements to backers.
Payment Processing
Stripe integration with automated recurring payments; charges 5% platform fee plus 2.9% + $0.30 per transaction. Stripe integration with automated recurring payments; charges 5% platform fee plus 2.9% + $0.30 per transaction.
Stripe and PayPal via a fiscal host model; funds are held by third-party sponsors rather than direct payouts. Stripe and PayPal via a fiscal host model; funds are held by third-party sponsors rather than direct payouts.

Payment methods
Cards and recurring ACH supported; digital wallets and in-person payments not supported.
Cards and digital wallets supported; ACH and in-person payments not supported.
Credit Card Payments
Accepts all major credit and debit cards through integrated processing.
Accepts all major credit and debit cards via Stripe with standard processing fees.
Apple Pay & Google Pay
Apple Pay and Google Pay not supported.
Supports Apple Pay and Google Pay via Stripe Checkout.
ACH / Bank Transfers
ACH bank transfers available for recurring donations only.
ACH bank transfers not supported.
Tap to Pay App
No native in-person payment tools; requires third-party hardware.
In-person payment processing not supported.

Customer Support
1.0/5
N/A
Unlimited Support
Support contact exists but reviews describe it as unhelpful and non-responsive to issues
Support built for tech collectives, not nonprofits - email-only help with slower response times
Phone Support / Office Hours
Phone support listed but effectiveness questioned - long wait times and generic responses
No phone support or scheduled calls available - community-driven support model only
Webinars
No webinars or training content visible - limited educational resources for nonprofits
No nonprofit-focused webinars or training - community-driven support model only No nonprofit-focused webinars or training - community-driven support model only
Help Center
No help center or resource library visible - documentation appears sparse and hard to find
Searchable knowledge base available but content is technical and not tailored to nonprofit workflows
Email
Email support available but response times unclear and no dedicated nonprofit team
Email support through contact forms with slower response times - no dedicated nonprofit team
Nonprofit-Focused Support Team
Phone support available but reviews note long wait times and generic responses not tailored to nonprofit needs Phone support available but reviews note long wait times and generic responses not tailored to nonprofit needs
Email-only support built for tech collectives, not nonprofits, with slower response times and no phone help Email-only support built for tech collectives, not nonprofits, with slower response times and no phone help Email-only support built for tech collectives, not nonprofits, with slower response times and no phone help