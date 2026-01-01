Qtego and Zoho Backstage help you manage fundraising events, but they charge fees that reduce what you raise for your mission. Zeffy gives you event ticketing, auction tools, and donation forms — all with zero fees so every dollar from your event stays with your cause.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Qtego VS Zoho Backstage
Qtego and Zoho Backstage charge monthly fees plus card processing costs. Zeffy charges zero fees, so your gala or auction actually raises money for your mission.
Qtego and Zoho Backstage handle ticketing but require separate tools for donations, raffles, and follow-up. Zeffy combines everything in one platform.
Qtego and Zoho Backstage offer tiered support based on your plan level. Zeffy provides unlimited support to every nonprofit, no matter your budget.
Qtego charges custom quotes plus card fees per ticket, eating into your fundraising goals. Zeffy offers completely free event ticketing with zero platform fees, so 100% of ticket sales go directly to your cause.
Zoho Backstage charges monthly fees plus card fees per ticket and lacks donation processing. Zeffy provides free event management with built-in donation tools, auctions, and raffles all in one platform.
Unlike Qtego and Zoho Backstage that focus only on ticketing, Zeffy offers a complete fundraising suite including donations, peer-to-peer campaigns, online stores, memberships, and donor management at zero cost.
Most event platforms like Qtego and Zoho Backstage only handle ticketing. Zeffy gives you everything in one place: event ticketing, donations, auctions, raffles, and donor management with zero platform fees.
Qtego charges custom quotes plus card fees, while Zoho Backstage adds monthly fees on top of transaction costs. Zeffy eliminates all platform fees, letting you keep 100% of what you raise for your mission.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
