Qtego and Zkipster help you manage events, but they charge fees that cut into your fundraising results. Zeffy gives you event ticketing, mobile bidding, donor management, and donation tools — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Qtego VS Zkipster
💯
Qtego and Zkipster charge custom quotes plus card fees on every transaction. Zeffy charges zero fees, so your gala or auction raises money for your mission instead of paying platform costs.
🧩
Qtego handles bidding but no donations. Zkipster manages guest lists but no payments. Zeffy combines ticketing, auctions, raffles, and donation processing in one platform.
🤝
Qtego and Zkipster limit support by business hours and subscription tiers. Zeffy provides unlimited phone, chat, and email support whenever you need help planning your event.
Zeffy offers complete fundraising tools at zero cost, while event platforms charge monthly fees plus transaction costs. You get donations, auctions, raffles, and ticketing without paying $475+ monthly or custom quotes that eat into your budget.
Event platforms like Qtego and Zkipster charge monthly subscriptions plus transaction fees. Zeffy is completely free for nonprofits, with donors having the option to leave a voluntary contribution to support our platform.
Yes. While event platforms focus only on guest management and check-ins, Zeffy combines event ticketing with donation processing, peer-to-peer campaigns, membership management, and donor CRM in one free platform.
Zeffy provides unlimited support at no cost, while event platforms limit help based on your subscription tier. You get live chat, phone support, and training without paying $475+ monthly fees that reduce your fundraising impact.
Event platforms force you to choose between expensive monthly subscriptions or custom quotes that eat into donations. Zeffy gives you complete fundraising tools for free, with donors having the option to leave a voluntary contribution.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
