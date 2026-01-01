Qtego and SplashThat help you manage fundraising events, but they charge fees that reduce what you raise for your cause. Zeffy gives you event ticketing, auction tools, and donation forms — all with zero fees so every dollar from your gala, auction, or community event stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Qtego VS Splash That
💯
Qtego and SplashThat charge custom quotes plus card fees on every ticket. Zeffy charges zero fees, so your gala or community event raises money for your mission.
🎪
Qtego and SplashThat handle ticketing but require separate tools for auctions, raffles, and donations. Zeffy includes everything in one platform.
🤝
Qtego and SplashThat offer tiered support with premium costs. Zeffy provides unlimited support to every nonprofit, with real people who understand donor stewardship.
Event platforms charge fees that eat into your fundraising. Zeffy gives you everything you need for events plus donations, auctions, and peer-to-peer campaigns with zero platform fees. Keep 100% of what you raise.
While Qtego requires custom quotes plus card fees and SplashThat costs $21.5k annually plus processing fees, Zeffy is completely free. No monthly fees, no platform cuts, no hidden costs.
Unlike event-only platforms, Zeffy covers your entire fundraising toolkit. Run events, collect donations, manage auctions, sell merchandise, and build peer-to-peer campaigns all in one place.
Event platforms limit support by plan tier and charge for premium help. Zeffy provides unlimited support to every nonprofit at no cost. Get live chat, phone support, and dedicated help whenever you need it.
Event platforms lock you into expensive, limited solutions. Zeffy gives you events plus donations, auctions, and peer-to-peer campaigns with zero fees. Why pay thousands when you can keep 100% of what you raise?
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
