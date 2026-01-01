Qtego et RSVPify vous aident à gérer des événements de collecte de fonds, mais tous deux facturent des frais qui réduisent le montant des fonds collectés pour votre mission. Zeffy vous propose une billetterie, des outils de vente aux enchères, des formulaires de dons et une gestion des donateurs, le tout sans frais, de sorte que chaque dollar récolté lors de votre gala ou de votre vente aux enchères reste affecté à votre cause.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Qtego VS RSVPify
🎟️
Zeffy charges zero fees, so your raffle or gala actually raises money for your mission instead of paying platform costs.
🧰
Zeffy combines ticketing, donations, raffles, and auctions in one platform, while Qtego and RSVPify require separate tools for each.
💳
Zeffy accepts all payment types including ACH and tap-to-pay, while Qtego and RSVPify limit your donors to credit cards only.
Zeffy offers 100% free event ticketing with no platform fees, transaction costs, or monthly charges. Unlike Qtego's custom quotes plus card fees or RSVPify's monthly fees plus $0.90 per ticket, you keep every dollar raised for your mission.
Yes. While Qtego and RSVPify focus only on events, Zeffy provides a complete fundraising platform including donations, auctions, raffles, peer-to-peer campaigns, and donor management - all in one place, all free.
Zeffy provides unlimited support through live chat, phone, and email at no extra cost. Unlike competitors who limit support by plan tier, every nonprofit gets full access to our team and resources.
Zeffy is 100% free with no platform fees, monthly charges, or per-ticket costs. Qtego requires custom quotes plus card fees, while RSVPify charges monthly fees plus $0.90 per ticket. Every dollar stays with your cause.
Unlike event-only platforms, Zeffy combines ticketing with donations, auctions, raffles, and donor management in one free platform. You get complete fundraising tools, not just event registration.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
