Qgiv charges 3.95% + $0.30 per donation plus monthly fees up to $259. Tithely charges 2.9% + $0.30 but was built for churches, not nonprofits.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Qgiv VS Tithely
Qgiv takes 3.95% + $0.30 per transaction and charges up to $259/month for peer-to-peer. Tithely takes 2.9% + $0.30 and charges up to $119/month for full access. Zeffy charges zero fees, so every dollar raised goes to your mission.
Qgiv and Tithely lock essential tools behind paid plans — auctions, raffles, and event ticketing require subscriptions or add-ons. Zeffy includes donations, ticketing, CRM, peer-to-peer, auctions, and raffles with zero monthly fees or paywalls.
Qgiv charges $259/month for peer-to-peer fundraising. Tithely doesn't offer peer-to-peer at all. Zeffy includes team campaigns, individual fundraising pages, and event ticketing at no cost, so you can launch campaigns without budgeting for software.
Yes. Zeffy offers free, unlimited support with live chat, email, and phone help for every nonprofit. Qgiv reserves priority support for paid customers starting at $100/month, while Tithely's support is designed for churches, not nonprofits.
No. Zeffy includes auctions, raffles, and an online store at zero cost. Qgiv requires add-on fees for auctions and third-party integrations for stores, while Tithely offers neither feature.
Yes. Zeffy includes donations, events, auctions, peer-to-peer campaigns, and donor management with zero monthly fees. Qgiv charges $40-$259/month for these features, while Tithely charges $19-$119/month plus processing fees on every donation.
Absolutely. Zeffy works for food banks, animal rescues, youth programs, advocacy groups, and any mission. Tithely's tools are designed for churches, while Qgiv requires paid plans to access most fundraising features.
On a $10,000 fundraising goal, you'd save $395+ with Qgiv's 3.95% fees and $290+ with Tithely's 2.9% fees. Plus no monthly subscription costs. Every dollar saved goes directly to your mission instead of platform fees.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
