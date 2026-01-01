Qgiv charges $395 on every $10,000 raised. Subsplash charges $299. Both take fees from your mission — Zeffy takes $0.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Qgiv VS Subsplash
🎟️
Qgiv charges up to $259/month for auctions and raffles, plus 3.95% on every ticket. Subsplash doesn't offer raffle tools at all. Zeffy gives you compliant online raffles, ticket tracking, and winner selection with zero fees — so your community fundraiser actually raises money.
💸
Qgiv requires paid plans starting at $40/month, and Subsplash gates features behind enterprise pricing. Zeffy includes raffles, 50/50 draws, and ticket sales in one free platform — no subscriptions, no add-ons, no cuts from your proceeds.
🚀
Qgiv's support prioritizes higher-paying customers, and Subsplash focuses on church apps, not nonprofit fundraising. Zeffy offers free, unlimited help from people who understand raffle compliance, ticket limits, and small-team operations — with a 2–6 hour response time.
Yes. Zeffy includes auctions and raffles at no cost. While Qgiv requires add-on fees and Subsplash doesn't offer these tools at all, you can host events and raise funds without paying a cent.
No. Zeffy gives you every fundraising tool for free. While Qgiv charges $40-$259/month and Subsplash requires paid plans for most features, you get donations, events, and donor management without monthly bills.
Yes. Zeffy includes donations, events, auctions, raffles, peer-to-peer campaigns, and donor management with zero monthly fees. While Qgiv charges $40-$259/month for different features, you get everything for free and keep 100% of donations.
Unlike platforms that charge 3-4% processing fees plus monthly subscriptions, Zeffy covers all costs so nonprofits keep every dollar. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support our platform.
Absolutely. Zeffy offers free, unlimited support with 2-6 hour response times for all users. Unlike competitors who reserve priority help for paid customers, every nonprofit gets expert assistance at no cost.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
