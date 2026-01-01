Qgiv charges 3.95% + $0.30 per donation. Raise 365 charges 5% platform fee plus 2.9% + $0.30 processing — nearly $800 on every $10,000 raised.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Qgiv VS Raise 365
Qgiv charges 3.95% + $0.30 per transaction plus monthly fees starting at $40. Raise 365 takes 5% plus card fees. Zeffy covers all costs so you keep 100% of every dollar raised.
Qgiv charges $259/month for peer-to-peer fundraising. Raise 365 locks features behind paid plans. Zeffy includes peer-to-peer, raffles, and events at no cost so you can launch campaigns without budgeting for software.
Qgiv's support is tiered by plan level. Raise 365's support is described as unhelpful and non-responsive. Zeffy offers free, unlimited support from nonprofit fundraising experts with a 2–6 hour response time.
Yes. Zeffy includes donations, events, raffles, auctions, and peer-to-peer campaigns at no cost. Unlike platforms that charge monthly fees starting at $40 or require upgrades for basic features, you get everything free.
With Zeffy, you keep 100% of every donation. Other platforms take 5-8% in fees, meaning you lose $50-80 on every $1,000 raised. We cover all processing costs so your full donation goes to your mission.
Zeffy offers free, unlimited support with 2-6 hour response times from people who understand nonprofits. No tiered support or paid plans required to get help when you need it most.
Yes. Zeffy includes auctions, ticketing, and event management at no cost. While Qgiv charges $259/month for auctions and Raise 365 doesn't offer auctions at all, you get everything free.
Zeffy accepts all major credit cards, ACH transfers, Apple Pay, and Google Pay with zero fees. Unlike competitors that limit payment options or charge extra, all methods are included free.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
