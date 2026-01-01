Pushpay and Vanco both help you collect donations online, but they charge processing fees that reduce what reaches your mission. Zeffy gives you donation forms, donor management, and event ticketing with zero fees — so you keep 100% of every gift.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Pushpay VS Vanco
Pushpay charges $199/month plus 2.9% per gift, and Vanco takes processing fees on every donation. Zeffy charges zero fees, so every dollar goes to your mission.
Pushpay and Vanco require separate tools for auctions, raffles, and merchandise sales. Zeffy handles donations, events, and sales in one place.
Pushpay and Vanco limit support to business hours with varying response times. Zeffy provides unlimited email support whenever you need help.
Zeffy charges zero fees on all donations. Pushpay costs $199/month plus 2.9% per gift, while Vanco charges 2.9% plus additional fees. A nonprofit raising $10,000 monthly saves over $3,000 yearly with Zeffy.
Zeffy grows with you, offering auctions, raffles, ticketing, and online stores all fee-free. Pushpay and Vanco lack these tools, forcing you to pay for multiple platforms as your fundraising needs expand.
Zeffy charges zero fees on donations, while Pushpay costs $199/month plus 2.9% per gift and Vanco charges processing fees too. More of your donations stay with your cause instead of going to payment processors.
Zeffy offers unlimited support via email, live chat, and help center at no extra cost. Pushpay and Vanco limit support by business hours and service tiers, often charging more for better access.
Yes, Zeffy offers auctions, raffles, ticketing, memberships, and online stores all fee-free. Pushpay and Vanco focus mainly on donations and lack these fundraising tools, forcing you to use multiple platforms.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
