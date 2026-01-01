Pushpay and SecureGive help churches collect donations, but both charge fees that reduce what reaches your ministry. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, and donor management with zero fees — so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Pushpay VS Secure Give
💰
Pushpay and SecureGive charge $199/month plus 2.9% on every gift. Zeffy charges zero fees, so your donors' full contributions go to your mission.
🧰
Pushpay and SecureGive only handle donations. Zeffy includes auctions, raffles, ticketing, and online stores so you can run every fundraiser without juggling platforms.
💬
Pushpay and SecureGive limit support by business hours and plan tiers. Zeffy offers unlimited email support and live chat to help your small team succeed.
Zeffy charges zero fees on donations, so 100% of every gift goes to your cause. Pushpay takes $199/month plus 2.9% per donation, which adds up fast. Plus, Zeffy includes everything you need in one platform - auctions, raffles, ticketing, and online stores - while Pushpay requires separate tools for these fundraising activities.
Zeffy provides unlimited support via email, live chat, and phone calls during business hours for all users at no extra cost. SecureGive limits support based on your subscription tier and only offers phone support for premium customers. With Zeffy, you get the help you need without paying more.
Yes. Zeffy is an all-in-one fundraising platform that includes donations, peer-to-peer campaigns, event ticketing, auctions, raffles, and online stores - all with zero fees. Pushpay and SecureGive focus mainly on donations and charge fees, requiring you to use multiple platforms and pay extra for complete fundraising capabilities.
Zeffy charges zero fees on all donations, so every dollar goes directly to your mission. While Pushpay costs $199/month plus 2.9% per gift and SecureGive charges $149/month plus card fees, Zeffy operates on voluntary donor contributions. You also get everything in one place - donations, events, auctions, and online stores - instead of paying for multiple platforms.
A nonprofit raising $10,000 monthly would save over $4,000 annually compared to Pushpay's fees and $3,200 compared to SecureGive. That's money that stays with your cause instead of going to processing fees. Plus, you avoid paying for separate auction, ticketing, or store platforms since Zeffy includes everything at zero cost.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
