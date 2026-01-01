Pushpay and RaiseDonors both offer donation tools, but they charge fees that reduce what reaches your mission. Zeffy provides donation forms, donor management, and event ticketing with zero fees — so you keep 100% of every donation.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Pushpay VS Raise Donors
Pushpay and RaiseDonors charge fees on every donation. Zeffy charges zero fees, so more money goes directly to your mission instead of platform costs.
Pushpay and RaiseDonors require multiple tools for auctions, raffles, and events. Zeffy handles donations, ticketing, and fundraising campaigns all in one platform.
Pushpay and RaiseDonors limit support by plan tier. Zeffy provides unlimited email and phone support to every organization, no matter your budget.
Zeffy charges zero fees on donations, while Pushpay takes 2.9% plus $0.30 per transaction and charges $199/month. Your nonprofit keeps 100% of every donation with Zeffy, meaning more funds go directly to your mission instead of payment processing costs.
Zeffy provides unlimited email support and live chat for all users at no cost. RaiseDonors limits support based on your plan tier and only offers phone support during business hours for premium users, creating barriers when you need help most.
Yes, Zeffy offers auctions, raffles, event ticketing, memberships, and online stores all in one platform with zero fees. Pushpay and RaiseDonors focus mainly on donations, requiring you to pay for multiple separate tools to run complete fundraising campaigns.
Zeffy charges zero fees on all fundraising activities, while Pushpay costs $199/month plus 2.9% per gift and RaiseDonors charges $99/month plus 4.4% per gift. Plus, Zeffy includes auctions, raffles, ticketing, and online stores that these donation-only platforms don't offer.
A nonprofit raising $50,000 annually would save over $2,600 with Zeffy versus Pushpay, and over $3,400 versus RaiseDonors. That's money that goes directly to your programs instead of platform fees. Donors also have the option to leave a voluntary contribution to support Zeffy.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
