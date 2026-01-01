Pushpay focuses on churches while iDonate serves all nonprofits, but both charge processing fees that reduce your donations. Zeffy gives you donation forms, donor management, and fundraising tools with zero fees — so you keep 100% of every donation for your mission.
Pushpay VS i Donate
Pushpay charges $199/month plus 2.9% per gift, while iDonate takes processing fees on every donation. Zeffy charges zero fees, so donors can leave a voluntary contribution.
Pushpay and iDonate focus only on donations, forcing you to find separate platforms for auctions, raffles, and ticketing. Zeffy handles all your fundraising in one place.
Pushpay and iDonate offer limited email support during business hours. Zeffy provides unlimited support whenever you need help, plus free onboarding and training.
Zeffy charges zero fees on donations, so 100% of every gift goes to your cause. Pushpay takes $199/month plus 2.9% per donation, which adds up fast. With Zeffy, donors can leave a voluntary contribution to support our platform, but your donations stay untouched.
Zeffy provides unlimited support to all users through email, live chat, and phone during business hours. iDonate limits phone support to premium users only and has restricted support hours. You get the help you need when you need it, regardless of your plan.
Yes, Zeffy is an all-in-one platform offering donations, event ticketing, online stores, auctions, raffles, memberships, and peer-to-peer fundraising. Pushpay and iDonate focus mainly on donations, requiring you to pay for separate tools for other fundraising needs.
Zeffy is the only platform that charges zero fees on donations. While Pushpay costs $199/month plus 2.9% per gift and iDonate charges $99/month plus 4% fees, Zeffy keeps 100% of your donations intact. Donors can leave a voluntary contribution to support our platform, but your fundraising dollars stay untouched.
A nonprofit raising $10,000 monthly would pay $489 to Pushpay or $499 to iDonate in fees alone. With Zeffy, that's $489-$499 more going directly to your mission every month. Over a year, you could save $5,868-$5,988 that stays with your cause instead of going to processing fees.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
