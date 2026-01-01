PTOffice charges $399–$849 annually plus card fees. Snap! Raise takes 20% of everything raised. Both limit your fundraising potential compared to zero-fee alternatives.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
PTOffice VS Snap! Raise
💯
PTOffice charges $399–$849 per year plus card fees. Snap! Raise takes 20% of everything raised. Zeffy charges zero fees, so 100% of donations go to your mission.
🧰
PTOffice lacks auction and peer-to-peer tools. Snap! Raise only runs short-term campaigns. Zeffy gives you donation forms, donor management, event ticketing, and email tools that work year-round.
🚀
PTOffice requires annual contracts and manual setup. Snap! Raise needs onboarding calls. Zeffy gets you fundraising in under 30 minutes with no training, no contracts, and free support from nonprofit experts.
Zeffy is 100% free with no platform fees, monthly charges, or transaction fees. PTOffice charges $399–$849 per year plus 2.9% processing fees. Snap! Raise takes 20% of every dollar raised. With Zeffy, donors have the option to leave a voluntary contribution to keep the platform free.
Yes. Unlike PTOffice and Snap! Raise which focus on specific operations or short-term campaigns, Zeffy gives you donation forms, donor management, event ticketing, auctions, and email tools that work for your ongoing fundraising needs throughout the year.
Zeffy accepts all major credit cards, ACH bank transfers, Apple Pay, and Google Pay with zero fees. Both PTOffice and Snap! Raise only accept card payments, missing out on bank transfers that work better for larger donations.
Yes. While PTOffice is built for school PTAs and Snap! Raise focuses on school campaigns, Zeffy is designed for all nonprofits. You get donor management, tax receipts, and fundraising tools that work for animal rescues, community groups, religious organizations, and any mission-driven team.
Absolutely. Zeffy's tap-to-pay app lets anyone on your team collect donations from their phone at events with zero fees. PTOffice and Snap! Raise only work online, so you'd need separate hardware and pay extra fees for in-person giving.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice