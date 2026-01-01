PTOffice locks you into annual contracts starting at $399. RallyUp takes up to 6.9% per transaction. Both charge fees that eat into your fundraising budget.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
PTOffice VS RallyUp
🎟️
PTOffice charges $399–$849 per year plus 2.9% card fees. RallyUp takes up to 6.9% per transaction and locks raffles behind paid plans. Zeffy is 100% free, so every dollar raised goes to your mission.
💰
PTOffice requires annual subscriptions and only handles basic raffle tracking. RallyUp charges platform fees that change by campaign type. Zeffy gives you raffles, auctions, ticketing, and peer-to-peer in one place with zero fees.
🧰
PTOffice offers limited raffle tools with manual setup. RallyUp requires paid upgrades for most fundraising features. Zeffy includes everything you need to run professional campaigns without contracts, training, or hidden costs.
Zeffy is 100% free with no platform fees, monthly charges, or annual subscriptions. PTOffice charges $399–$849 per year plus 2.9% processing fees. RallyUp takes 2.9% to 6.9% platform fees on top of card processing fees. With Zeffy, donors have the option to leave a voluntary contribution to keep the platform free.
Yes. Zeffy includes donations, events, auctions, raffles, peer-to-peer campaigns, and online stores at no cost. PTOffice lacks auction and peer-to-peer tools entirely. RallyUp locks most features behind paid plans. You get everything in one platform without paying for add-ons.
Zeffy provides free support from nonprofit experts who understand your fundraising needs. Get help through live chat, email, and phone support with responses in under 6 hours. PTOffice offers basic email support only. RallyUp limits phone support to business hours with slow response times during peak seasons.
Yes. Zeffy accepts all major credit cards, ACH bank transfers, Apple Pay, and Google Pay with zero fees. PTOffice only accepts card payments, missing out on bank transfers that work better for larger donations. RallyUp supports ACH but only for recurring donations.
No. Zeffy has no contracts, commitments, or setup fees. Start fundraising today and cancel anytime. PTOffice requires annual subscriptions starting at $399, locking you in for a full year. RallyUp has no contracts but charges platform fees on every transaction.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice