PTOffice charges $399–$849 annually plus card fees. Raise 365 takes 8% of every donation. Both platforms cost your mission money — compare which takes less.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
PTOffice VS Raise 365
💸
PTOffice charges $399–$849/year plus 2.9% card fees. Raise 365 takes 5% plus processing costs. Zeffy covers all fees so 100% of every donation, ticket sale, and raffle entry goes to your mission.
🎟️
PTOffice and Raise 365 charge fees on every raffle ticket sold. Zeffy gives you raffle tools, event ticketing, peer-to-peer campaigns, and donor management with zero platform costs.
🚀
PTOffice locks you into annual contracts and Raise 365 offers unclear setup support. Zeffy gets you fundraising in under 30 minutes with free live chat, email, and phone support from nonprofit experts.
Zeffy is 100% free with no platform fees, processing fees, or monthly subscriptions. PTOffice charges $399–$849 per year plus 2.9% processing fees. Raise 365 takes 5% platform fees plus 2.9% processing costs. With Zeffy, donors have the option to leave a voluntary contribution to keep the platform free.
Yes. Zeffy includes event ticketing, silent auctions, raffles, and peer-to-peer campaigns at no cost. PTOffice lacks auction tools and peer-to-peer features. Raise 365 locks ticketing and raffles behind paid plans. With Zeffy, you get everything fee-free.
Zeffy accepts all major credit cards, ACH bank transfers, Apple Pay, and Google Pay with zero fees. PTOffice only accepts card payments. Raise 365 limits ACH to recurring donations only. Zeffy gives donors more ways to give while you keep 100%.
Zeffy provides free live chat, email, and phone support from nonprofit experts who understand your fundraising needs. PTOffice offers only basic email support with unclear response times. Raise 365 has poor support reviews with users reporting unhelpful and non-responsive assistance.
Yes. Zeffy has no contracts, commitments, or setup fees. You can start fundraising today and cancel anytime. PTOffice requires annual subscriptions starting at $399. Raise 365 has unclear pricing that requires contacting sales to understand costs.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
