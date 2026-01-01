ProDon and Zoho CRM help you track donors and manage relationships, but they charge fees that eat into your fundraising budget. Zeffy gives you donor management plus donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Pro Don VS Zoho CRM
ProDon and Zoho CRM charge monthly fees that add up fast. Zeffy charges zero fees, so your donation dollars stay with your mission.
ProDon and Zoho CRM track donors but can't process donations. Zeffy handles everything from donation forms to thank-you emails in one place.
ProDon and Zoho CRM require third-party tools for events and sales. Zeffy includes raffles, auctions, and ticketing with no extra costs.
Zeffy combines donor management with zero-fee fundraising tools. While ProDon and Zoho CRM track donors, they charge monthly fees plus transaction costs and lack built-in payment processing. Zeffy gives you complete donor records plus free donation forms, event ticketing, and peer-to-peer campaigns.
ProDon charges monthly software fees plus processing costs on every donation. Zoho CRM costs $20 per user monthly plus add-on expenses. Zeffy is completely free with no monthly fees or transaction charges. Donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Yes, plus more. Zeffy tracks donors, manages communications, and generates reports like traditional CRMs. But we also process donations, sell event tickets, run auctions, and manage memberships. You get donor management and fundraising tools in one free platform.
Zeffy tracks donors, manages relationships, and generates reports just like ProDon and Zoho CRM. But we also process donations, run events, and handle memberships in one platform. No monthly software fees or transaction charges means more money stays with your cause.
ProDon charges monthly fees plus processing costs. Zoho CRM costs $20 per user monthly plus add-ons. Zeffy gives you complete donor management with built-in fundraising tools at zero cost. Donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
