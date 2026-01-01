ProDon and Virtuous offer donor management tools, but both charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor tracking, donation forms, event management, and email tools — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Pro Don VS Virtuous
ProDon and Virtuous charge monthly fees plus card processing costs. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
ProDon and Virtuous require separate software for auctions, raffles, and ticketing. Zeffy includes everything you need to run any fundraising campaign.
ProDon and Virtuous require extensive training and complex workflows. Zeffy works right out of the box with simple, clear tools any team can use.
Zeffy combines donor management with zero-fee fundraising tools in one platform. While ProDon and Virtuous charge monthly fees plus transaction costs, Zeffy offers everything free with optional donor contributions covering costs.
ProDon and Virtuous charge monthly software fees plus 2.9%+ per donation. Zeffy is completely free - no monthly fees, no transaction costs. Donors can leave voluntary contributions to support the platform.
Yes. While ProDon and Virtuous focus on donor tracking, Zeffy includes donation processing, event ticketing, online stores, raffles, and peer-to-peer campaigns - all in one free platform.
Zeffy tracks donor relationships just like ProDon and Virtuous, but adds donation processing, event tools, and online stores in one free platform. No monthly software fees or complex training required.
ProDon and Virtuous charge monthly fees plus transaction costs that add up quickly. Zeffy offers complete donor management and fundraising tools for free, with donors choosing to support the platform.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
