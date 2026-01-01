ProDon and Sumac help you track donors and manage relationships, but they charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Pro Don VS Sumac
ProDon and Sumac charge monthly fees plus processing costs on every gift. Zeffy charges zero fees, so more money goes to your mission instead of software companies.
ProDon and Sumac only handle donor data - you need separate tools for events, raffles, and online sales. Zeffy includes everything in one platform.
ProDon and Sumac limit support to business hours and paid tiers. Zeffy offers unlimited support to every organization, whenever you need help.
Zeffy gives you complete donor management plus fundraising tools with zero fees. ProDon and Sumac charge monthly subscriptions plus transaction fees on every donation, eating into your budget twice.
Yes, and more. Zeffy includes donor tracking, online donations, event ticketing, auctions, and peer-to-peer campaigns in one platform. ProDon and Sumac require separate tools for most fundraising activities.
Zeffy offers unlimited support at no extra cost, while ProDon and Sumac limit support based on your subscription tier. You get help when you need it without worrying about additional charges.
Zeffy is completely free - no monthly fees, no transaction costs, no hidden charges. ProDon and Sumac charge monthly subscriptions plus processing fees on every donation, which adds up fast and reduces your fundraising impact.
Zeffy combines donor management with complete fundraising tools in one free platform. While ProDon and Sumac focus only on tracking donors, Zeffy lets you run campaigns, sell tickets, and accept donations without any fees eating into your budget.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
