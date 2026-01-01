ProDon and StratusLive help you track donors and manage relationships, but they charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, online donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Pro Don VS Stratus Live
ProDon and StratusLive charge $99+ monthly plus card fees on every donation. Zeffy charges zero fees, so you keep 100% of what donors give.
ProDon and StratusLive only handle donor data - you need separate tools for events, raffles, and online sales. Zeffy includes everything.
ProDon and StratusLive require technical setup and training. Zeffy works right away, so you can start fundraising today instead of next month.
Zeffy combines donor management with zero-fee fundraising tools. While ProDon and StratusLive charge monthly fees plus processing costs, Zeffy offers complete donor tracking, gift processing, and communication tools at no cost to your organization.
ProDon charges monthly fees plus card processing costs, while StratusLive costs $99/month plus transaction fees. Zeffy provides the same donor management capabilities with built-in payment processing at zero cost, keeping 100% of your donations.
Yes, Zeffy tracks donor information, gift history, and communication preferences while also processing donations, selling tickets, and running campaigns. You get complete donor management plus fundraising tools without the complexity or costs of separate systems.
Zeffy tracks donor relationships, gift history, and communication preferences just like ProDon and StratusLive. The difference? We also process your donations, run campaigns, and sell tickets without monthly fees or transaction costs eating into your budget.
ProDon charges monthly fees plus processing costs, while StratusLive costs $99/month plus transaction fees. Zeffy gives you complete donor management with built-in fundraising tools at zero cost, so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
