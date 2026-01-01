StratusLive

Donor Management CRM Features
Easy Donor Database Donation History & Notes per Donor Donor Tags / Segments
Built-in Donation Tracking (No Integrations Needed) Emailing to Donors (Receipts, Thank yous, Newsletters) Smart Filters (Search by Donation, Campaign, Date...)
Export Donor Data Anytime Offline Donations Tracking Pre-filled donation forms
Information not available

Pricing
N/A
Monthly fees + card fees stack up
$99/month
plus card fees per gift
Processing fees
N/A
Competitive rate (specific percentage not disclosed). Transaction fee discounts based on plan: Explorer - competitive rate, Collaborator - 0.25% discount, Leader - 0.50% discount, Ambassador - 0.75% discount, Visionary - 1% discount. Third-party payment processing via Paysafe.
2.9% + $0.30
per transaction
Platform fees
N/A
Included in monthly subscription (online forms platform for Donations, Ticketing, and Donor Cover).
N/A
Included in monthly subscription
Monthly fees
$168 per month
Starting price; includes cloud hosting and online forms platform. Exact pricing requires quote.
$99/month
Value for money
3.0
5.0

Features
3.0/5
Powerful but complex. Requires technical setup and training to get started.
5.0/5
Intuitive and ready to use. Strong donor tools with minimal learning curve.
Donations
ProDon tracks donor information and gift history but requires technical setup and ongoing maintenance that many small nonprofits find overwhelming.
StratusLive focuses on donor management and CRM features but charges processing fees on donations, reducing your fundraising revenue.
Ticketing
ProDon doesn't offer event ticketing features - you'll need to use separate software and manually sync data between systems.
StratusLive doesn't include event ticketing features. You'd need third-party ticketing platforms for your fundraising events.
Peer-to-Peer Fundraising
ProDon doesn't support peer-to-peer fundraising campaigns where supporters can create their own fundraising pages.
StratusLive doesn't offer peer-to-peer fundraising campaigns. You'd need additional software to enable supporter-led fundraising.
Auctions
ProDon doesn't offer auction management features - you'll need separate software that won't connect to your donor records.
StratusLive doesn't offer auction functionality. You'd need separate auction software and manual processes to track bidders and donations.
Raffles
ProDon lacks built-in raffle management tools, so you'll need third-party solutions that don't integrate with your donor database.
StratusLive lacks raffle and lottery functionality. You'd need separate tools to run raffles and track ticket sales effectively.
Online store
ProDon doesn't include e-commerce functionality for selling merchandise or products to support your cause.
StratusLive doesn't provide e-commerce functionality. You'd need third-party tools to sell merchandise or products online.
Memberships
ProDon offers membership tracking with renewal reminders and member communication tools, but requires technical setup and training to configure properly.
StratusLive offers basic membership tracking but lacks automated renewal reminders and integrated payment processing for membership fees
Donor Management/CRM
Comprehensive donor database with detailed contact management, gift tracking, and reporting - ProDon's core strength for established nonprofits.
Strong donor database with gift tracking, pledge management, and reporting tools designed specifically for fundraising organizations
Emails & Newsletter
Includes basic email capabilities for donor communication, though advanced email marketing features require integration with external tools.
Limited email capabilities focused on donor acknowledgments rather than comprehensive newsletter and campaign management
Payment Processing
Processes donations through third-party payment gateways with additional transaction fees on top of ProDon's software costs.
Processes donations through third-party payment gateways with additional transaction fees on top of ProDon's software costs.

Payment methods
No payment processing - requires third-party integration
No payment processing - requires third-party integration
Credit Card Payments
Not supported - ProDon is a donor database system, not a payment processor
Not supported - StratusLive is a donor management system without built-in payment processing
Apple Pay & Google Pay
Not supported - ProDon specializes in donor management, not online payments
Not supported - StratusLive doesn't offer digital wallet payment options
ACH / Bank Transfers
Not supported - ProDon focuses on donor management and CRM, not payment processing
Not supported - StratusLive focuses on donor management and doesn't process ACH payments directly
Tap to Pay App
Not supported - ProDon is designed for donor tracking and CRM, not mobile payments
Not supported - StratusLive doesn't provide mobile payment processing capabilities

Customer Support
3.0/5
5.0/5 Unlimited Support
ProDon offers limited support based on plan tier
StratusLive offers tiered support based on subscription level, not unlimited
Phone Support / Office Hours ProDon provides phone support during standard office hours
StratusLive provides phone support during standard business hours
Webinars ProDon offers training webinars and educational sessions
StratusLive offers training webinars and educational sessions for nonprofit teams
Help Center
ProDon maintains a comprehensive help center with guides
StratusLive maintains a help center with articles and guides for donor management
Email
ProDon provides live chat support during business hours
StratusLive provides live chat support during business hours Nonprofit-Focused Support Team
Support access depends on plan tier with phone and chat during business hours only Tiered support based on subscription level with phone help limited to business hours