ProDon and eTapestry help you track donors and manage relationships, but they charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management plus donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Pro Don VS E Tapestry
ProDon and eTapestry charge monthly fees plus transaction costs on every donation. Zeffy charges zero fees, so you keep 100% of what you raise.
ProDon and eTapestry focus only on donor management. Zeffy includes donations, raffles, events, memberships, and online stores in one platform.
ProDon and eTapestry require technical training and complex setups. Zeffy works right away with simple tools that make your small team look professional.
Zeffy combines donor management with zero-fee fundraising tools. While ProDon and eTapestry charge monthly fees plus transaction costs, Zeffy offers complete donor tracking, gift management, and reporting at no cost to your organization.
ProDon and eTapestry charge monthly subscription fees plus processing costs on every donation. Zeffy is completely free - no monthly fees, no transaction charges. Donors simply have the option to leave a voluntary contribution.
Yes. Unlike ProDon and eTapestry which focus only on donor tracking, Zeffy includes event ticketing, online stores, peer-to-peer campaigns, raffles, and auctions - all integrated with your donor database at zero cost.
Zeffy tracks donors, gifts, and relationships just like ProDon and eTapestry, but without monthly fees or transaction costs. You get the same donor insights and reporting, plus integrated fundraising tools that work together seamlessly.
Unlike ProDon and eTapestry that only handle donor data, Zeffy grows with you. Add events, online stores, peer-to-peer campaigns, and auctions - all connected to your donor records without switching platforms or paying extra fees.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
