Printful and Wix help you sell merchandise online, but they charge platform fees and transaction costs that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, and donor management with zero fees — so every dollar from your supporters goes directly to your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Printful VS Wix
👕
Printful and Wix charge transaction fees on every sale. Zeffy charges zero fees, so your t-shirt fundraiser actually raises money for your mission.
🎟️
Printful only sells products and Wix needs third-party apps for donations. Zeffy gives you auctions, raffles, ticketing, and peer-to-peer in one place.
🆓
Printful requires separate platforms for fundraising and Wix charges monthly plans plus fees. Zeffy is completely free with donor-supported funding.
Zeffy charges zero fees on all fundraising activities. Printful charges product and shipping costs, while Wix adds monthly subscription fees plus transaction costs. With Zeffy, you keep 100% of donations, event tickets, and merchandise sales.
Zeffy is purpose-built for nonprofits with donations, events, memberships, and stores in one platform. Printful only handles merchandise, and Wix requires expensive third-party apps for basic nonprofit functions like donation processing and peer-to-peer fundraising.
Zeffy is built specifically for nonprofits, offering donations, events, memberships, and online stores with zero fees. Unlike Printful or Wix, you keep 100% of what you raise without transaction fees or monthly costs eating into your mission funds.
No. Printful only sells merchandise and Wix requires expensive third-party apps for donations, events, and peer-to-peer fundraising. Zeffy gives you everything in one platform designed for nonprofits, not businesses.
Zeffy's zero-fee model means you keep every dollar raised. Printful charges product costs plus shipping, while Wix adds monthly fees and transaction costs. With Zeffy, donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
