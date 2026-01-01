Printful and Squarespace help you sell merchandise online, but they charge transaction fees and monthly costs that cut into your fundraising. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, and online stores with zero fees — so every dollar from merchandise sales and donations stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Printful VS Squarespace
👕
Printful and Squarespace charge monthly fees plus transaction costs. Zeffy charges zero fees, so your t-shirt sales and merchandise revenue stays with your mission.
🎯
Printful and Squarespace focus on selling products, not raising funds. Zeffy offers donation forms, peer-to-peer campaigns, and donor management built for nonprofits.
📞
Printful and Squarespace limit support by plan level. Zeffy provides unlimited email support and live help to every nonprofit, regardless of donation volume.
Zeffy is built specifically for nonprofits, offering donations, events, memberships, and online stores with zero fees. Unlike eCommerce platforms that charge monthly fees plus transaction costs, Zeffy keeps 100% of your funds while donors can leave voluntary contributions.
No. Printful only handles merchandise sales, while Squarespace requires third-party apps for donations and lacks peer-to-peer fundraising. Zeffy provides everything nonprofits need in one platform: donations, events, auctions, raffles, and stores.
Zeffy charges zero fees, so you keep every dollar raised. Squarespace charges monthly fees plus 2.9% per transaction, while Printful adds product costs on top of platform fees. For a nonprofit raising $10,000, that's $290+ saved with Zeffy.
Printful only handles merchandise sales and requires separate tools for donations, events, and member management. Squarespace needs third-party apps for donations and lacks peer-to-peer fundraising. Zeffy provides all nonprofit fundraising tools in one zero-fee platform.
Squarespace charges monthly fees plus 2.9% transaction costs. Printful adds product and shipping costs on top of platform fees. Both require expensive third-party apps for donations. Zeffy charges zero fees, keeping 100% of your funds.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice