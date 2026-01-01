Printful and Square Online help you sell merchandise online, but they charge transaction fees that cut into your fundraising. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Printful VS Square Online
Printful and Square Online charge fees on every sale. Zeffy charges zero fees, so your t-shirt fundraiser keeps every dollar for your mission.
Printful only handles merchandise while Square Online lacks donation tools. Zeffy combines store, donations, and events in one platform.
Printful and Square Online limit support by plan tier. Zeffy provides unlimited email and phone support to every nonprofit at no cost.
Zeffy is built specifically for nonprofits, offering donations, events, raffles, and memberships all in one platform with zero fees. eCommerce platforms charge transaction fees and lack essential nonprofit tools like donor management and peer-to-peer fundraising.
Zeffy charges zero fees on all transactions, with donors having the option to leave a voluntary contribution. eCommerce platforms like Square Online charge 2.9% + 30¢ per transaction, plus monthly fees, eating into your fundraising dollars.
No. While eCommerce platforms excel at selling products, they lack crucial nonprofit features like donation processing, event ticketing, raffle management, and donor CRM. Zeffy provides all these tools in one integrated platform designed for nonprofits.
They don't. Platforms like Printful and Square Online treat donors as customers, lacking donor management, automated tax receipts, or relationship tracking. Zeffy provides complete donor CRM with communication history and receipt automation.
eCommerce platforms take 2.9% + fees from every transaction, reducing your impact. A $1,000 fundraiser loses $29+ to fees. With Zeffy's zero-fee model, that full $1,000 goes directly to your cause.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
