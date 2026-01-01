Printful helps you sell custom merchandise and Springly offers nonprofit management with online stores, but both charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, and online fundraising tools with zero fees, so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Printful VS Springly
Printful and Springly charge fees or monthly costs that eat into your budget. Zeffy charges zero fees on donations, events, and raffles, so every dollar raised goes to your mission.
Printful only handles merchandise while Springly lacks key fundraising features. Zeffy includes donations, events, raffles, memberships, and peer-to-peer campaigns in one platform.
Printful offers limited eCommerce support and Springly charges for phone assistance. Zeffy provides unlimited email support and live help specifically for nonprofit fundraising needs.
Zeffy charges zero platform fees on all transactions. While Printful adds product and shipping costs to every sale and Springly charges $45+ monthly fees, Zeffy lets you keep 100% of donations, event tickets, and merchandise sales.
eCommerce platforms like Printful and Springly focus on selling products, not building donor relationships. Zeffy combines fundraising tools, donor management, and online stores in one platform designed specifically for nonprofits.
Zeffy is built specifically for nonprofits, not product sales. While eCommerce platforms charge fees and focus on merchandise, Zeffy offers zero-fee fundraising tools like donations, events, and memberships that actually grow your mission.
Yes. Zeffy provides both fundraising tools and online stores with zero platform fees. Unlike Printful's product costs or Springly's $45+ monthly fees, you keep 100% of what supporters give or spend.
Zeffy includes built-in donor CRM and relationship tools designed for nonprofits. eCommerce platforms like Printful lack donor management entirely, while Springly requires expensive upgrades for basic nonprofit features.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
