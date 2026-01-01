Printful and Shift4Shop help you sell merchandise online, but transaction fees and monthly costs can eat into your fundraising. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, and donor management with zero fees — so every dollar from your supporters stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Printful VS Shift 4 Shop
💯
Printful and Shift4Shop charge product costs plus monthly fees or transaction fees. Zeffy charges zero fees, so your t-shirt sales and merchandise revenue stays with your mission.
🛍️
Printful only handles merchandise while Shift4Shop charges monthly fees for basic features. Zeffy offers donations, events, raffles, and merchandise sales with no platform costs.
☎️
Printful offers limited email support and Shift4Shop restricts phone access. Zeffy provides unlimited email support, live chat, and phone calls during office hours at no extra cost.
Zeffy offers unlimited email support and live chat at no cost. While Printful limits support by plan tier and Shift4Shop only provides business-hour phone support, Zeffy gives you the help you need without extra fees.
eCommerce platforms like Printful and Shift4Shop are built for selling products, not raising funds. Zeffy is designed specifically for nonprofits with donations, events, and donor management - all 100% free with no monthly or transaction fees.
Zeffy is built specifically for nonprofits, not general eCommerce. While Printful and Shift4Shop charge fees that eat into your funds, Zeffy is 100% free with no monthly costs or transaction fees. You keep every dollar raised.
Yes. Unlike Printful (merchandise only) or Shift4Shop (basic eCommerce), Zeffy offers donations, ticketing, raffles, peer-to-peer fundraising, and donor management all in one platform designed for your nonprofit's needs.
Zeffy is completely free while Shift4Shop charges monthly fees plus transaction costs, and Printful takes product and shipping fees. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support Zeffy's mission.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
