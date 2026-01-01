Printful and BigCommerce help you sell merchandise online, but both charge fees that cut into your fundraising. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Printful VS Big Commerce
Printful and BigCommerce charge monthly platform fees plus transaction costs. Zeffy charges zero fees, so every dollar raised goes directly to your mission.
Printful and BigCommerce focus on product sales. Zeffy offers donations, raffles, auctions, and peer-to-peer campaigns designed for nonprofit fundraising.
Printful and BigCommerce limit support by plan tier. Zeffy provides unlimited email support and live office hours to help your fundraising succeed.
Zeffy is built specifically for nonprofits, offering donations, events, memberships, and online stores with zero fees. Unlike eCommerce platforms that charge monthly fees plus transaction costs, Zeffy keeps 100% of your funds while donors can leave voluntary contributions.
No. These platforms focus on product sales and lack essential nonprofit tools like donation processing, peer-to-peer campaigns, event ticketing, and donor management. You'd need multiple expensive integrations to match what Zeffy offers in one platform.
Zeffy charges zero fees on all transactions. BigCommerce charges monthly fees plus card processing fees, while Printful takes product costs plus shipping. With Zeffy, your supporters' full donations and purchases go directly to your cause.
Zeffy offers a complete online store built for nonprofits with zero fees on every sale. Unlike Printful's product costs or BigCommerce's monthly fees plus transaction charges, your supporters' full purchase amounts go directly to your mission.
Yes. While BigCommerce charges monthly fees plus card processing costs, and Printful takes product and shipping fees, Zeffy charges nothing. Donors can leave voluntary contributions, but 100% of your store sales stay with your organization.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
