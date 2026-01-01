Print Your Cause and Wix both help you create online stores, but they charge transaction fees that cut into your fundraising. Zeffy gives you everything you need to sell merchandise, accept donations, and manage supporters — all with zero fees so every purchase supports your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Print Your Cause VS Wix
💰
Print Your Cause takes 5% plus card fees, and Wix charges monthly plans plus transaction costs. Zeffy charges zero fees, so every dollar raised goes directly to your mission.
🧰
Print Your Cause focuses on merchandise sales, and Wix offers basic templates. Zeffy provides purpose-built tools for donations, raffles, events, and donor stewardship.
🎧
Print Your Cause offers limited FAQ support, and Wix restricts phone help to premium users. Zeffy provides unlimited email support and regular training webinars for all users.
eCommerce platforms like Print Your Cause and Wix charge monthly fees plus transaction costs for basic online stores. Zeffy gives nonprofits everything they need - donations, events, peer-to-peer campaigns, and donor management - completely free.
Unlike eCommerce platforms that charge monthly fees plus transaction costs, Zeffy is completely free for nonprofits. You get donation forms, event ticketing, peer-to-peer fundraising, and donor management without paying platform fees or monthly subscriptions.
Print Your Cause takes 5% of every sale plus card fees, while Wix charges monthly plans plus transaction fees. Zeffy charges zero platform fees. Donors can leave a voluntary contribution, but 100% of donations go directly to your cause.
Yes. While Print Your Cause and Wix focus mainly on selling products, Zeffy offers complete nonprofit tools: donation forms, event ticketing, membership management, peer-to-peer campaigns, and donor CRM - all in one free platform.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
