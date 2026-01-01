Print Your Cause and Squarespace help you sell products online, but they charge transaction fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you everything you need to accept donations, sell event tickets, and manage supporters — all with zero fees so every dollar raised goes directly to your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Print Your Cause VS Squarespace
💯
Print Your Cause takes 5% plus card fees, and Squarespace charges monthly fees plus transaction costs. Zeffy charges zero fees, so every dollar raised goes directly to your mission.
🏛️
Print Your Cause and Squarespace are built for selling products online. Zeffy offers donation forms, donor management, tax receipts, and fundraising tools designed specifically for nonprofits.
🤝
Print Your Cause offers limited business-hour support, and Squarespace restricts help by plan tier. Zeffy provides unlimited email support and live training sessions for all users.
Zeffy is built specifically for nonprofits, not retail businesses. You get 100% of donations with zero platform fees, plus nonprofit-specific tools like donor management, tax receipts, and peer-to-peer campaigns that eCommerce platforms simply don't offer.
While Squarespace charges monthly fees plus transaction costs, Zeffy is completely free for nonprofits. No monthly subscriptions, no platform fees, no hidden costs. Donors can optionally leave a voluntary contribution to support our platform.
Yes! Unlike eCommerce platforms that focus only on product sales, Zeffy offers donations, ticketing, raffles, auctions, memberships, and peer-to-peer fundraising all in one place. Everything your nonprofit needs without juggling multiple tools.
Zeffy is purpose-built for nonprofits, not retail sales. You get complete fundraising tools like donor management, tax receipts, and peer-to-peer campaigns that eCommerce platforms don't offer. Plus, you keep 100% of donations with zero platform fees.
While platforms like Squarespace charge monthly fees plus transaction costs, and Print Your Cause takes 5% plus card fees, Zeffy is completely free. No monthly bills, no platform cuts, no hidden costs eating into your mission funding.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice