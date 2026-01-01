Print Your Cause and Square Online help you create online stores to sell merchandise, but they charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, peer-to-peer campaigns, and donor management — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Print Your Cause VS Square Online
Print Your Cause takes 5% plus card fees, and Square Online charges monthly fees plus 2.9% + 30¢ per transaction. Zeffy charges zero fees, so your merchandise sales actually fund your mission.
Print Your Cause and Square Online focus on product sales, missing donations, raffles, and event ticketing. Zeffy combines your store with complete fundraising tools in one platform.
Print Your Cause offers basic help center support, and Square Online limits phone support to paid plans. Zeffy provides unlimited email and phone support to help your fundraising succeed.
Zeffy is built specifically for nonprofits, offering donations, events, memberships, and online stores with zero platform fees. Print Your Cause charges 5% plus card fees and only handles merchandise sales, not donations or comprehensive fundraising.
Zeffy charges zero platform fees across all fundraising tools, while Square Online charges 2.9% + 30¢ per transaction plus monthly fees. Donors can leave voluntary contributions to support Zeffy, keeping more money for your cause.
No. Print Your Cause and Square Online focus on selling products, not nonprofit fundraising. They lack donation tools, peer-to-peer campaigns, event ticketing, and donor management features that nonprofits need daily.
Zeffy is purpose-built for nonprofits with donations, events, memberships, and stores all in one platform. Print Your Cause and Square Online only handle product sales, missing essential fundraising tools your organization needs daily.
Zeffy charges zero platform fees on all transactions. Print Your Cause takes 5% plus card fees, while Square Online charges 2.9% + 30¢ plus monthly costs. More money stays with your cause when you choose Zeffy.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
