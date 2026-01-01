Print Your Cause and Springly help you create online stores to sell merchandise, but they charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, peer-to-peer campaigns, and donor management — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Print Your Cause VS Springly
Print Your Cause takes 5% plus card fees, and Springly charges $45+ monthly. Zeffy charges zero fees, so every dollar raised goes directly to your mission.
Print Your Cause and Springly force you to use product sales for donations and lack raffle features. Zeffy offers purpose-built tools for donations, raffles, and events.
Print Your Cause offers basic FAQs, and Springly limits phone support to premium users. Zeffy provides unlimited email support and regular training for all users.
Zeffy is built specifically for nonprofits, not retail sales. You get dedicated donation tools, donor management, and event ticketing without paying platform fees that eat into your fundraising revenue.
Zeffy charges zero platform fees while Springly starts at $45/month plus transaction costs. Your donors can leave voluntary contributions to support Zeffy, keeping 100% of your fundraising dollars.
Yes, Zeffy offers auctions, raffles, peer-to-peer campaigns, memberships, and event ticketing. Print Your Cause only handles merchandise sales, limiting your fundraising options.
Zeffy charges zero platform fees while Print Your Cause takes 5% of every sale and Springly charges $45+ monthly. Your donors can leave voluntary contributions to support our platform, keeping 100% of your fundraising revenue in your mission.
Zeffy provides unlimited email support and live chat during business hours at no cost. Print Your Cause offers basic email support only, while Springly limits phone support to premium subscribers paying monthly fees.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
