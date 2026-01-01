Print Your Cause and Shift4Shop help you sell merchandise online, but both charge transaction fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, and donor management with zero fees — so you keep 100% of every dollar raised for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Print Your Cause VS Shift 4 Shop
💰
Print Your Cause and Shift4Shop take 5% platform cuts plus card fees. Zeffy charges zero fees, so your 50/50 draw or basket raffle actually raises money for your mission.
🧾
Print Your Cause and Shift4Shop offer basic product listings. Zeffy provides purpose-built raffle management, donor tracking, and automated tax receipts.
🚫💳
Print Your Cause and Shift4Shop require monthly subscriptions plus transaction costs. Zeffy gives you everything free, so you can start fundraising today.
Zeffy is built specifically for nonprofits, not retail businesses. While eCommerce platforms charge monthly fees plus transaction costs, Zeffy is completely free. You get nonprofit-focused tools like donor management, tax receipts, and peer-to-peer campaigns that eCommerce platforms don't offer.
Zeffy charges zero fees while eCommerce platforms like Print your cause take 5% plus card fees, and Shift4Shop charges monthly fees plus processing costs. With Zeffy, 100% of donations reach your cause, and donors can optionally leave a voluntary contribution to support our platform.
No. Platforms like Print your cause and Shift4Shop are designed for selling products, not building donor relationships. They lack automated tax receipts, donor management, recurring giving options, and nonprofit compliance features that Zeffy provides out of the box.
Zeffy provides unlimited email support and live chat specifically for nonprofit needs. eCommerce platforms like Print your cause and Shift4Shop offer basic email support focused on retail issues, not fundraising challenges your organization faces daily.
eCommerce platforms are built for selling products, not raising funds. They lack essential nonprofit tools like automated tax receipts, donor relationship tracking, and peer-to-peer campaigns that help you build lasting supporter relationships.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice