Print Your Cause and Printful help you sell custom merchandise, but both charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar raised through your campaigns stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Print Your Cause VS Printful
💸
Print Your Cause takes 5% plus card fees from every merchandise sale. Printful charges product costs plus shipping. Zeffy charges zero fees, so you keep 100% of proceeds for your mission.
🧩
Print Your Cause and Printful only handle merchandise sales. You need separate tools for donations, events, and donor management. Zeffy combines everything in one platform.
🌱
eCommerce platforms focus on selling products, not building donor relationships. Zeffy includes donor management, email tools, and fundraising analytics to grow your support base.
Zeffy is built specifically for nonprofits, not general eCommerce. You get donation processing, event ticketing, peer-to-peer fundraising, and merchandise sales all in one platform with zero fees. Print your cause and Printful charge 5% platform fees plus processing costs, eating into your fundraising revenue.
Yes. While Print your cause and Printful only handle merchandise, Zeffy offers complete fundraising tools including donation forms, event ticketing, auctions, raffles, memberships, and donor management. You get everything your nonprofit needs in one place instead of juggling multiple platforms.
Zeffy charges zero platform fees. Print your cause takes 5% plus card processing fees from every sale. Printful charges per-transaction fees plus product costs. With Zeffy, donors have the option to leave a voluntary contribution, so more of your fundraising revenue stays with your cause.
Zeffy offers unlimited support through email, live chat, and phone during business hours, plus a comprehensive help center. Print your cause and Printful limit support to business hours only with slower response times, leaving you stuck when urgent fundraising needs arise.
Zeffy grows with your nonprofit. Start with merchandise, then add donation forms, event ticketing, auctions, and peer-to-peer campaigns as needed. Print your cause and Printful only handle merchandise, forcing you to find and pay for separate platforms as your fundraising expands.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice