Print Your Cause and BigCommerce help you sell merchandise online, but both charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, peer-to-peer campaigns, and donor management — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Print Your Cause VS Big Commerce
Print Your Cause takes 5% of every sale and BigCommerce charges monthly fees. Zeffy charges zero fees, so your t-shirt sales and branded merchandise actually raise money for your mission.
Print Your Cause and BigCommerce focus on selling products. Zeffy gives you auctions, raffles, donations, and ticketing built for nonprofit fundraising, not retail.
Print Your Cause offers basic FAQ support and BigCommerce limits help by plan tier. Zeffy provides unlimited email support from a team that knows nonprofit fundraising challenges.
Unlike eCommerce platforms that charge 5% platform fees plus card processing costs, Zeffy offers 100% free fundraising tools. You keep every dollar raised while accessing donation forms, event ticketing, peer-to-peer campaigns, and donor management built specifically for nonprofits.
Print Your Cause and BigCommerce focus on selling products online but lack essential nonprofit features like donation processing, auction management, raffle tools, and peer-to-peer fundraising. Zeffy provides all these capabilities in one platform designed for your mission.
While eCommerce platforms offer limited email support with delayed responses, Zeffy provides unlimited support through email, live chat, and phone during office hours. Our team understands nonprofit needs and helps you succeed without charging support fees.
eCommerce platforms focus on selling products online but miss key nonprofit functions. They lack donation processing, auction tools, raffle management, and peer-to-peer campaigns. You'd need multiple third-party apps and complex workarounds to replicate what Zeffy offers natively.
Print Your Cause charges 5% platform fees plus card processing costs, while BigCommerce adds monthly subscription fees on top of transaction costs. Zeffy eliminates all platform fees, letting you keep 100% of funds raised with optional donor contributions covering costs.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
