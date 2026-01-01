Pledge It charges $150 monthly plus transaction fees. Tithely takes 2.9% on every donation. Both cost thousands yearly — $1,500+ on $50,000 raised.
Pledge It VS Tithely
Pledge It takes $150 per month plus 2.9% + 30¢ per transaction. Tithely charges 2.9% + 30¢ on every donation. Zeffy covers all fees so you keep 100% of what supporters give.
Pledge It focuses on peer-to-peer campaigns. Tithely was built for churches. Zeffy gives you donations, ticketing, memberships, auctions, raffles, CRM, and email in one platform — so you can fundraise year-round without juggling tools or paying monthly fees.
Tithely's features and support are designed for faith communities. Zeffy works for food banks, animal rescues, youth programs, advocacy groups, and any mission — with tools and guidance built for nonprofits, not just churches.
Yes. Zeffy lets you import your donor list and giving history so you can keep building relationships without starting over. Your supporters won't notice the switch, but you'll keep 100% of every donation instead of losing money to fees.
Absolutely. Zeffy includes auctions, raffles, event ticketing, memberships, online stores, and donor CRM — all fee-free. Pledge It and Tithely charge extra for these tools or don't offer them at all.
Zeffy is 100% free with zero platform fees, no monthly costs, and no processing fees. Pledge It charges $150 per month plus 2.9% transaction fees. Tithely charges 2.9% + 30¢ per donation plus monthly fees up to $119. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support Zeffy.
Yes. Zeffy includes peer-to-peer campaigns, donation forms, event ticketing, auctions, raffles, memberships, and CRM in one free platform. Pledge It focuses mainly on peer-to-peer campaigns and charges for advanced features. Tithely was built for churches and requires paid plans for most fundraising tools.
Absolutely. Zeffy works for food banks, animal rescues, youth programs, advocacy groups, and any nonprofit mission. Unlike Pledge It's campaign focus or Tithely's church-specific tools, Zeffy gives you donations, events, memberships, and donor management for year-round fundraising.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
