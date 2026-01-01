Subsplash

All-in-one Fundraising Features
Zero-Fees on Transactions All-in-One Toolkit (Donations, Events, Auctions, Store, Raffles...) Designed Specifically for Nonprofits Built-in CRM (Donor Profiles, History, Tags) Unified Dashboard to Track Everything
Multi-Channel Fundraising (Email, Events, P2P) Automated Workflows (emails, receipts, reminders) Custom Branded Pages for Campaigns

Pricing
Varies
$150/mo plus card fees per gift
Varies
3% + card fees per gift
Processing fees
2.9% + $0.30
standard payment processing via Stripe; charged in addition to subscription
2.99% + $0.30
for credit/debit cards; 1% for ACH (bank account) with no fixed per-transaction fee
Platform fees
N/A
No explicit platform fee percentage mentioned; subscription-based pricing model
N/A
Included in monthly subscription; no separate platform fees for giving
Monthly fees
$150/month
$150 per month or $1,200 per year (saves 33%)
$0
No monthly fees for Subsplash Giving; broader platform services start at $99/month
Value for money
4.9
4.2

Features
4.9/5
Highly rated for ease of use, but focused on campaigns and limited donor management.
4.4/5
Built for churches with solid giving tools, but lacks nonprofit donor and membership features.
Donations
Donation forms with recurring giving and custom branding; advanced features require a paid plan.
Donation forms with recurring giving and text-to-give, built primarily for churches.
Ticketing
Event ticketing with registration management and check-in tools, available on paid plans only.
Event registration and ticketing available, requires paid plan and setup via support.
Peer-to-Peer Fundraising
Peer-to-peer campaigns with fundraiser pages and activity tracking; limited on the free plan.
Peer-to-peer campaigns available with limited customization compared to fundraising platforms. Auctions
No auction features; platform focuses on peer-to-peer and activity-based fundraising.
No auction tools; focuses on church engagement and giving rather than fundraising events. Raffles
No raffle tools; requires third-party integration or a separate platform for prize drawings.
No raffle tools; requires a separate platform for compliant fundraising raffles. Online store
No online store functionality; not designed for selling merchandise or products.
Digital content sales and product store for sermon downloads and church merchandise. Memberships
No membership management; focused on campaign-based fundraising rather than ongoing memberships.
Member directory and group management tools for church communities, not traditional nonprofit memberships.
Donor Management/CRM
Basic donor data and campaign tracking with limited CRM features compared to dedicated systems.
Donor profiles with giving history and engagement tracking, church-focused rather than nonprofit CRM.
Emails & Newsletter
Campaign-specific emails and updates with limited donor communication outside active campaigns.
Push notifications and in-app messaging with limited traditional email tools for donor newsletters.
Payment Processing
Stripe integration; charges 2.9% + $0.30 per transaction plus a $150/month subscription.
Card payments at 2.99% + $0.30; ACH transfers at 1% for recurring gifts only. charges 2.9% + $0.30 per transaction plus a $150/month subscription.</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Card payments at 2.99% + $0.30; ACH transfers at 1% for recurring gifts only.</p></div></div></div></div></div></div>

Customer Support
4.9/5
4.2/5
Unlimited Support
Support access limited to business hours with unclear response times - no dedicated nonprofit team
Support gated by pricing tier - priority help reserved for higher-paying plans, not mission-driven teams
Phone Support / Office Hours
No phone support mentioned - support appears to rely on email and chat during standard business hours
Phone support available for higher-tier plans only - not included on starter packages
Webinars
No nonprofit-focused webinars or training - requires self-service resources for campaign setup
Limited webinar content focused on church engagement - no nonprofit-specific fundraising training
Help Center
Comprehensive resource library with step-by-step guides, video tutorials, and nonprofit best practices
Comprehensive help center with step-by-step guides and FAQs - built for church apps, not nonprofit fundraising
Email
Email support available but response times and availability not clearly specified on public pages
Email support with response times varying by plan level - priority given to enterprise customers
Nonprofit-Focused Support Team
Support limited to business hours with unclear response times - no dedicated nonprofit team
Support gated by pricing tier - priority help reserved for higher-paying plans

<div class="comparetable"><div class="div-block-440"><div id="pricing"class="tablerow is-header"><div class="column1 is-header"><img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f8df20d98a80f025f7cb0f_BigIcons.svg"alt=""><div class="comparecategorytitle">Customer Support</div></div><div class="column2 is-header"><div class="rich-text_table is-header"style="text-align:left;"><div class="table_icon-text-content"style="justify-content:flex-start;align-items:flex-start;"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="rich-text_table is-header big-text">4.9/5</p></div></div></div><div class="column3 is-header"><div class="rich-text_table is-header"style="text-align:left;"><div class="table_icon-text-content"style="justify-content:flex-start;align-items:flex-start;"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="rich-text_table is-header big-text">4.2/5</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Unlimited Support</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"style="text-align:left;"><div class="table_icon-text-content"style="justify-content:flex-start;align-items:flex-start;"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">Support access limited to business hours with unclear response times - no dedicated nonprofit team</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"style="text-align:left;"><div class="table_icon-text-content"style="justify-content:flex-start;align-items:flex-start;"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">Support gated by pricing tier - priority help reserved for higher-paying plans, not mission-driven teams</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Phone Support / Office Hours</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"style="text-align:left;"><div class="table_icon-text-content"style="justify-content:flex-start;align-items:flex-start;"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">No phone support mentioned - support appears to rely on email and chat during standard business hours</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"style="text-align:left;"><div class="table_icon-text-content"style="justify-content:flex-start;align-items:flex-start;"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Phone support available for higher-tier plans only - not included on starter packages</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Webinars</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"style="text-align:left;"><div class="table_icon-text-content"style="justify-content:flex-start;align-items:flex-start;"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">No nonprofit-focused webinars or training - requires self-service resources for campaign setup</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"style="text-align:left;"><div class="table_icon-text-content"style="justify-content:flex-start;align-items:flex-start;"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">Limited webinar content focused on church engagement - no nonprofit-specific fundraising training</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Help Center</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"style="text-align:left;"><div class="table_icon-text-content"style="justify-content:flex-start;align-items:flex-start;"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Comprehensive resource library with step-by-step guides, video tutorials, and nonprofit best practices</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"style="text-align:left;"><div class="table_icon-text-content"style="justify-content:flex-start;align-items:flex-start;"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">Comprehensive help center with step-by-step guides and FAQs - built for church apps, not nonprofit fundraising</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Email</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"style="text-align:left;"><div class="table_icon-text-content"style="justify-content:flex-start;align-items:flex-start;"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Email support available but response times and availability not clearly specified on public pages</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"style="text-align:left;"><div class="table_icon-text-content"style="justify-content:flex-start;align-items:flex-start;"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">Email support with response times varying by plan level - priority given to enterprise customers</p></div></div></div></div><div class="tablerow endrow"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Nonprofit-Focused Support Team</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"style="text-align:left;"><div class="table_icon-text-content"style="justify-content:flex-start;align-items:flex-start;"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">Support limited to business hours with unclear response times - no dedicated nonprofit team</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"style="text-align:left;"><div class="table_icon-text-content"style="justify-content:flex-start;align-items:flex-start;"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">Support gated by pricing tier - priority help reserved for higher-paying plans</p></div></div></div></div></div></div>