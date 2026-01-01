Pledge It charges $150 monthly plus 2.9% per transaction. Snap! Raise takes 20% of everything raised — $2,000 gone on every $10,000 campaign.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Pledge It VS Snap! Raise
Pledge It costs $150/month plus card fees. Snap! Raise takes 20% of everything raised. Zeffy charges zero fees, so 100% of donations reach your mission instead of paying for software.
Pledge It and Snap! Raise focus on peer-to-peer campaigns. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, memberships, donor management, and email tools in one place — so you can fundraise year-round without juggling platforms.
Pledge It doesn't support ACH transfers. Snap! Raise only accepts credit cards. Zeffy accepts cards, ACH bank transfers, Apple Pay, Google Pay, and in-person payments with our tap-to-pay app — all with zero fees.
Pledge It charges $150 per month plus transaction fees. Zeffy is 100% free with zero platform fees, no monthly costs, and no processing fees. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support Zeffy.
Yes. Zeffy supports peer-to-peer campaigns, donation forms, event ticketing, memberships, auctions, and raffles. You get everything in one platform instead of paying for separate tools or add-ons.
Absolutely. Zeffy is built for small teams with no tech background. Create forms in minutes, customize your branding, and start accepting donations the same day without training or setup fees.
Unlike platforms that charge monthly fees or take percentage cuts, Zeffy gives you everything for free. You get donations, events, auctions, memberships, and donor management without paying $150/month or losing 20% of your funds.
Yes. Zeffy accepts credit cards, ACH bank transfers, Apple Pay, and Google Pay with zero fees. Many competitors only offer credit cards or charge extra for payment processing.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
