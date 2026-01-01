Pledge It charges $150 monthly plus transaction fees. RallyUp takes up to 6.9% per donation — $6,900 on every $100,000 raised going to software, not your mission.
Pledge It VS RallyUp
Pledge It charges $150/month plus card fees and RallyUp takes up to 6.9% per transaction. Zeffy charges zero fees so every dollar goes directly to your mission.
Pledge It focuses on peer-to-peer campaigns and RallyUp locks most tools behind paid plans. Zeffy gives you donations, ticketing, memberships, auctions, raffles, and donor management with zero fees and no upgrades required.
Pledge It offers limited support hours and RallyUp slows down during peak seasons. Zeffy's team responds in under 6 hours with real fundraising expertise through live chat, email, and phone support.
Zeffy is 100% free with zero platform fees, no monthly costs, and no processing fees. Pledge It charges $150/month plus transaction fees. RallyUp takes 2.9-6.9% platform fees plus processing fees. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support Zeffy.
Yes. Zeffy includes donations, peer-to-peer campaigns, event ticketing, memberships, auctions, and raffles at no cost. Other platforms require paid plans for most features or charge platform fees on every transaction.
Zeffy provides unlimited email support, live chat, phone support, and regular webinars with fundraising experts who respond in under 6 hours. Other platforms limit support to business hours with slower response times and no nonprofit-specific expertise.
Yes. Zeffy accepts credit cards, ACH bank transfers, Apple Pay, and Google Pay with zero fees. You can even take payments in-person with our tap-to-pay app. Pledge It doesn't support ACH transfers, and RallyUp limits digital wallets to online donations only.
Never. Zeffy gives you full access to donations, events, auctions, raffles, memberships, and CRM forever. Pledge It locks most tools behind paid plans, and RallyUp charges up to 6.9% platform fees for advanced features.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
