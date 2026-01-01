Pledge It charges $150 monthly plus transaction fees. Qgiv takes 3.95% on every donation. Both platforms cost nonprofits thousands — Zeffy takes $0.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Pledge It VS Qgiv
💯
Pledge It charges $150/month plus card fees, and Qgiv charges up to $259/month plus 3.95% per donation. Zeffy gives you donations, events, peer-to-peer, auctions, and CRM with zero platform fees and zero processing fees.
🤝
Pledge It costs $150/month and Qgiv costs $259/month for peer-to-peer fundraising. Zeffy includes peer-to-peer campaigns, team pages, and progress tracking at no cost, so you can launch fundraisers without budgeting for software.
🧰
Pledge It focuses on peer-to-peer only, and Qgiv charges extra for auctions and raffles. Zeffy gives you donations, ticketing, memberships, auctions, raffles, CRM, and email in one platform with zero fees.
Yes. Zeffy includes auctions and raffles at no cost — list items, track bids, and collect payments with zero fees. Pledge It doesn't offer auctions or raffles at all. Qgiv charges $259/month for auctions plus add-on fees for raffles.
Yes. Zeffy accepts ACH bank transfers and offers tap-to-pay from any phone — all fee-free. Pledge It doesn't support ACH transfers. Qgiv requires separate hardware purchases for in-person payments.
Zeffy is 100% free with zero platform fees, monthly costs, or processing fees. Pledge It charges $150/month plus 2.9% transaction fees. Qgiv charges $40-$259/month plus 3.95% processing fees. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support Zeffy.
Yes. Zeffy includes donations, peer-to-peer campaigns, event ticketing, auctions, raffles, and memberships at no cost. Pledge It and Qgiv require paid plans for most features, with peer-to-peer costing $150-$259/month extra.
Zeffy provides free, unlimited support with live chat, email, and phone help from nonprofit experts. Pledge It and Qgiv limit support by business hours and plan tiers, with priority help reserved for higher-paying customers.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice