Pledge It charges $150 monthly plus card fees. Blackbaud takes 2.99% on every donation plus merchant fees. Both platforms cost thousands annually while Zeffy gives you the same tools at zero cost.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Pledge It VS Blackbaud
Pledge It takes $150/month plus card fees. Blackbaud charges 3% plus setup costs. Zeffy gives you donations, events, CRM, and auctions with zero platform fees, zero processing fees, and zero surprises.
Pledge It focuses on peer-to-peer only. Blackbaud sells tools separately and requires IT support. Zeffy gives you everything in one place — donations, ticketing, memberships, raffles, email, and donor tracking — so you're not juggling platforms or paying for add-ons.
Pledge It requires setup time and learning curves. Blackbaud needs implementation timelines and technical staff. Zeffy works right away — create your first form, send it out, and start raising money the same day with free support from real nonprofit experts.
Yes. Zeffy accepts ACH bank transfers, credit cards, Apple Pay, and Google Pay at zero cost. Plus, our tap-to-pay app lets anyone on your team take payments from their phone. Pledge It doesn't support ACH transfers, and Blackbaud requires hardware purchases and separate merchant account setup.
Absolutely. Zeffy provides free live chat, email, and phone support to every organization. Pledge It limits support to business hours with unclear response times. Blackbaud reserves phone support and dedicated onboarding for enterprise customers paying $10,000+ annually.
Zeffy is 100% free with zero platform fees, monthly costs, or processing fees. Pledge It charges $150/month plus 2.9% transaction fees. Blackbaud charges 2.99-3.5% on every donation plus merchant account fees. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support Zeffy.
Yes. Zeffy gives you donations, peer-to-peer campaigns, event ticketing, auctions, raffles, memberships, and donor management in one platform. Pledge It focuses mainly on peer-to-peer campaigns. Blackbaud sells these as separate products requiring enterprise contracts.
Absolutely. Zeffy is built for small teams with no tech background. Create forms in minutes and start fundraising the same day with free support included. Pledge It and Blackbaud require technical setup, training, and often paid consultants to get started.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
