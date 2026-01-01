Pledge It VS Blackbaud

Pledge It charges $150 monthly plus card fees. Blackbaud takes 2.99% on every donation plus merchant fees. Both platforms cost thousands annually while Zeffy gives you the same tools at zero cost.

Décoratif

Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits

Sign up to Zeffy for free - 100% free forever.
logo-white-Blackbaud
Blackbaud
logo-dark-Pledge It
S'engager
Décoratif

Pledge It VS Blackbaud

Pledge It VS Blackbaud: What nonprofits should know before choosing.

Frais
Caractéristiques
Modes de paiement
Soutien à la clientèle
S'engager
Blackbaud
Blackbaud
<div class="comparetable"><div class="div-block-440"><div id="emailfeatures"class="tablerow is-header"><div class="column1 is-header"><img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f8c44be5e84b3fa1ec188e_email.svg"alt=""><div class="comparecategorytitle">All-in-one Fundraising Features</div></div><div class="column2 is-header"><div class="rich-text_table is-header"></div></div><div class="column3 is-header"><div class="rich-text_table is-header"></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Zero-Fees on Transactions</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">All-in-One Toolkit (Donations, Events, Auctions, Store, Raffles...)</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Designed Specifically for Nonprofits</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Built-in CRM (Donor Profiles, History, Tags)</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Unified Dashboard to Track Everything</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Multi-Channel Fundraising (Email, Events, P2P)</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Automated Workflows (emails, receipts, reminders)</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow endrow"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Custom Branded Pages for Campaigns</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div></div></div>
<div class="comparetable"><div class="div-block-440"><div id="pricing"class="tablerow is-header"><div class="column1 is-header"><img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f8c44be5e84b3fa1ec188e_pricing.svg"alt=""><div class="comparecategorytitle">Pricing</div></div><div class="column2 is-header"><div class="rich-text_table is-header"><p class="rich-text_table is-header big-text">Varies</p><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img><p class="rich-text_table is-header">$150/mo plus card fees per gift</p></div></div></div><div class="column3 is-header"><div class="rich-text_table is-header"><p class="rich-text_table is-header big-text">Varies</p><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img><p class="rich-text_table is-header">3% + card fees + $99/mo minimum</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Processing fees</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><p class="rich-text_table big-text">2.9% +&nbsp;$0.30</p><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img><p class="table_text">standard payment processing fees via Stripe; charged in addition to subscription</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><p class="rich-text_table big-text">2.99% +&nbsp;$0.30</p><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img><p class="table_text">Visa, Mastercard, Discover, Diners Club, JCB per transaction; 3.5% + $0.30 for American Express; 1% + fee per ACH/Direct Debit transaction</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Platform fees</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><p class="rich-text_table big-text">N/A</p><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img><p class="table_text">No explicit platform fee percentage mentioned; subscription-based pricing model</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><p class="rich-text_table big-text">$20</p><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img><p class="table_text">Starting at $20-$75 per Blackbaud NetCommunity Merchant Account</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Monthly fees</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><p class="rich-text_table big-text">$150/month</p><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img><p class="table_text">or $1,200 per year which saves 33%</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><p class="rich-text_table big-text">$0</p><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><img><p class="table_text">No monthly fees</p></div></div></div></div><div class="tablerow endrow"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Value for money</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><p class="rich-text_table big-text">4.9</p><div class="table_icon-text-content"><img src=""alt=""><img><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><p class="rich-text_table big-text">N/A</p><div class="table_icon-text-content"><img src=""alt=""><img><p class="table_text"></p></div></div></div></div></div></div>
<div class="comparetable"><div class="div-block-440"><div id="pricing"class="tablerow is-header"><div class="column1 is-header"><img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f8d5b26894c6e329782874_Features.svg"alt=""><div class="comparecategorytitle">Features</div></div><div class="column2 is-header"><div class="rich-text_table is-header"><p class="rich-text_table is-header big-text">5/5</p><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="rich-text_table is-header">Very user-friendly with peer-to-peer fundraising, but limited donor management and no auctions.</p></div></div></div><div class="column3 is-header"><div class="rich-text_table is-header"><p class="rich-text_table is-header big-text">N/A</p><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="rich-text_table is-header">Enterprise platform with powerful features but a steep learning curve and costly add-ons.</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Donations</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Donation forms with recurring giving and custom branding; advanced features require a paid plan.</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Donation forms with customization and recurring giving; setup often requires paid plans and IT support.</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Ticketing</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Event ticketing with registration management and check-in tools; available on paid plans.</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Event management and ticketing through Altru; sold separately and often requires enterprise setup.</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Peer-to-Peer Fundraising</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Peer-to-peer campaigns with fundraiser pages and activity tracking; core feature but limited on free plan.</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Peer-to-peer campaigns supported but typically require higher-tier plans and technical setup.</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Auctions</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">No auction features; platform focuses on peer-to-peer and activity-based fundraising campaigns only.</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Silent and live auction tools available through Altru; require enterprise subscription and implementation.</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Raffles</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">No raffle tools; requires third-party integration or a separate platform for prize drawings.</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">No built-in raffle tools; requires third-party integration or manual management outside the platform.</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Online store</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">No online store functionality; not designed for selling merchandise or products.</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">No online store functionality; not designed for selling merchandise or products.</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Memberships</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">No membership management; designed for campaign-based fundraising rather than ongoing member relationships.</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Member management available through Altru with portals, renewals, and benefits tracking; enterprise product only.</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Donor Management/CRM</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Basic donor data and campaign tracking with limited CRM features compared to dedicated systems.</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Enterprise donor database with wealth screening, engagement scoring, and cross-product gift tracking.</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Emails & Newsletter</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Campaign-specific emails and updates only; limited donor communication tools outside active campaigns.</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Email campaigns via Luminate Online with templates and segmentation; sold as a separate add-on.</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Payment Processing</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Stripe integration with 2.9% + $0.30 fees on top of a $150 monthly subscription.</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Blackbaud Merchant Services with 2.99% + $0.30 fees; must use their processor.</p></div></div></div></div></div></div>
<div class="comparetable"><div class="div-block-440"><div class="tablerow is-header"><div class="column1 is-header"><img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f8de3026f5d3875f3329a3_BigIcons.svg"alt=""><div class="comparecategorytitle">Payment methods</div></div><div class="column2 is-header"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="rich-text_table is-header">Credit cards and digital wallets only; no ACH or native in-person payments.</p></div></div><div class="column3 is-header"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="rich-text_table is-header">Full payment options but requires separate merchant account, hardware, and extra monthly fees.</p></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Credit Card Payments</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Accepts all major credit and debit cards via Stripe integration and charges standard processing fees.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Accepts all major credit and debit cards through Blackbaud Merchant Services and requires their payment processor with setup fees.</p></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Apple Pay & Google Pay</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Supports Apple Pay and Google Pay via Stripe checkout for faster mobile donations.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Supports digital wallets via Blackbaud checkout, typically for organizations using the full payments suite.</p></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">ACH / Bank Transfers</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">ACH bank transfers not supported.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">ACH bank transfers available via Blackbaud Merchant Services with additional monthly and per-transaction fees.</p></div></div></div><div class="tablerow endrow"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Tap to Pay App</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">In-person payments not supported; requires third-party hardware and integrations.</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Supports in-person payments via Blackbaud POS but requires hardware purchase and a separate merchant account.</p></div></div></div></div></div>
<div class="comparetable"><div class="div-block-440"><div id="pricing"class="tablerow is-header"><div class="column1 is-header"><img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f8df20d98a80f025f7cb0f_BigIcons.svg"alt=""><div class="comparecategorytitle">Customer Support</div></div><div class="column2 is-header"><div class="rich-text_table is-header"style="text-align:left;"><div class="table_icon-text-content"style="justify-content:flex-start;align-items:flex-start;"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="rich-text_table is-header big-text">4.9/5</p></div></div></div><div class="column3 is-header"><div class="rich-text_table is-header"style="text-align:left;"><div class="table_icon-text-content"style="justify-content:flex-start;align-items:flex-start;"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="rich-text_table is-header big-text">2.9/5</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Unlimited Support</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"style="text-align:left;"><div class="table_icon-text-content"style="justify-content:flex-start;align-items:flex-start;"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">Support access limited to business hours with unclear response times - no dedicated nonprofit team</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"style="text-align:left;"><div class="table_icon-text-content"style="justify-content:flex-start;align-items:flex-start;"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Enterprise-level support requires $10,000+ contracts - smaller nonprofits get basic email help with slower response times</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Phone Support / Office Hours</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"style="text-align:left;"><div class="table_icon-text-content"style="justify-content:flex-start;align-items:flex-start;"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">No phone support mentioned - support appears to rely on email and chat during standard business hours</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"style="text-align:left;"><div class="table_icon-text-content"style="justify-content:flex-start;align-items:flex-start;"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Phone support available for enterprise customers - basic plans limited to email and chat during business hours</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Webinars</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"style="text-align:left;"><div class="table_icon-text-content"style="justify-content:flex-start;align-items:flex-start;"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">No nonprofit-focused webinars or training - requires self-service resources for campaign setup</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"style="text-align:left;"><div class="table_icon-text-content"style="justify-content:flex-start;align-items:flex-start;"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">No regular webinar program - training and educational content limited to enterprise customers with $10,000+ contracts</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Help Center</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"style="text-align:left;"><div class="table_icon-text-content"style="justify-content:flex-start;align-items:flex-start;"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Comprehensive resource library with step-by-step guides, video tutorials, and nonprofit best practices</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"style="text-align:left;"><div class="table_icon-text-content"style="justify-content:flex-start;align-items:flex-start;"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Comprehensive help center with step-by-step guides built for nonprofit teams</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Email</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"style="text-align:left;"><div class="table_icon-text-content"style="justify-content:flex-start;align-items:flex-start;"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Email support available but response times and availability not clearly specified on public pages</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"style="text-align:left;"><div class="table_icon-text-content"style="justify-content:flex-start;align-items:flex-start;"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Email support with response times varying by plan tier - priority responses given to higher-paying enterprise clients</p></div></div></div></div><div class="tablerow endrow"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Nonprofit-Focused Support Team</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"style="text-align:left;"><div class="table_icon-text-content"style="justify-content:flex-start;align-items:flex-start;"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">Support access limited to business hours with unclear response times - no dedicated nonprofit team</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"style="text-align:left;"><div class="table_icon-text-content"style="justify-content:flex-start;align-items:flex-start;"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Enterprise-level support requires $10,000+ contracts - smaller nonprofits get basic email help with slower response times</p></div></div></div></div></div></div>

Zeffy est 100% gratuit, toujours.

Calculer les économies
Comment Zeffy peut être gratuit ?

Pourquoi Zeffy plutôt que Blackbaud ?

Why Zeffy over Pledge It and Blackbaud?

Why choose Zeffy over Pledge It and Blackbaud if you're a nonprofit

🆓

Pledge It and Blackbaud charge thousands in fees — Zeffy charges zero

Pledge It takes $150/month plus card fees. Blackbaud charges 3% plus setup costs. Zeffy gives you donations, events, CRM, and auctions with zero platform fees, zero processing fees, and zero surprises.

🧩

Run your whole nonprofit from one platform without the enterprise price tag

Pledge It focuses on peer-to-peer only. Blackbaud sells tools separately and requires IT support. Zeffy gives you everything in one place — donations, ticketing, memberships, raffles, email, and donor tracking — so you're not juggling platforms or paying for add-ons.

🚀

Launch campaigns in minutes, not months, with tools built for small teams

Pledge It requires setup time and learning curves. Blackbaud needs implementation timelines and technical staff. Zeffy works right away — create your first form, send it out, and start raising money the same day with free support from real nonprofit experts.

Collecter des dons sans frais

Questions que se posent les organisations à but non lucratif lorsqu'elles choisissent entre Zeffy et Blackbaud

Questions fréquentes

Can I accept ACH bank transfers and in-person payments without extra hardware costs?

Yes. Zeffy accepts ACH bank transfers, credit cards, Apple Pay, and Google Pay at zero cost. Plus, our tap-to-pay app lets anyone on your team take payments from their phone. Pledge It doesn't support ACH transfers, and Blackbaud requires hardware purchases and separate merchant account setup.

Will I get the support I need without paying enterprise fees?

Absolutely. Zeffy provides free live chat, email, and phone support to every organization. Pledge It limits support to business hours with unclear response times. Blackbaud reserves phone support and dedicated onboarding for enterprise customers paying $10,000+ annually.

How much does Zeffy cost compared to Pledge It and Blackbaud?

Zeffy is 100% free with zero platform fees, monthly costs, or processing fees. Pledge It charges $150/month plus 2.9% transaction fees. Blackbaud charges 2.99-3.5% on every donation plus merchant account fees. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support Zeffy.

Can I run all my fundraising activities in one place without paying for multiple tools?

Yes. Zeffy gives you donations, peer-to-peer campaigns, event ticketing, auctions, raffles, memberships, and donor management in one platform. Pledge It focuses mainly on peer-to-peer campaigns. Blackbaud sells these as separate products requiring enterprise contracts.

Does Zeffy work for small nonprofits without technical teams?

Absolutely. Zeffy is built for small teams with no tech background. Create forms in minutes and start fundraising the same day with free support included. Pledge It and Blackbaud require technical setup, training, and often paid consultants to get started.

Encore indécis ?

Continuez à comparer - et voyez pourquoi les organisations à but non lucratif choisissent Zeffy

icône-logo-Clickbid
Zeffy vs.

Clickbid

Comparer
Décoratif
icon-logo-Réseau pour le bien
Zeffy vs.

Network for Good

Comparer
Décoratif
icon-logo-CauseVox
Zeffy vs.

CauseVox

Comparer
Décoratif
Collecter des dons sans frais
Vous cherchez une meilleure option ?

Contenu connexe

Aucun élément n'a été trouvé.
Collecter des dons sans frais
Ce qui différencie Zeffy

Zeffy a été conçu pour les organisations à but non lucratif comme la vôtre.

se concentrer sur ce qui compte

Conçu pour les petites équipes ayant de grandes missions.

Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.

Créez votre association
Collecter des dons sans frais

ZERO-FEE

Conservez 100 % de chaque dollar.

Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.

Créez votre association
Comment Zeffy peut être gratuit ?

Plate-forme ALL-IN-ONE

Laissez tomber le désordre technologique.

Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.

Créez votre association
Collecter des dons sans frais

plug-and-play

Allez-y, vite.

Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.

Créez votre association
Collecter des dons sans frais

mobile-first

Collectez des fonds à partir de n'importe quel appareil, n'importe où.

Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.

Créez votre association
Collecter des dons sans frais

Pas de chiffre d'affaires

Ne perdez jamais un donateur au profit d'un bénévole.

Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.

Créez votre association
Collecter des dons sans frais
S'inscrire gratuitement à Zeffy
100% gratuit pour toujours.

100,000+ nonprofits trust Zeffy — and keep their fees at $0.

Depuis plus de 7 ans, Zeffy soutient les organisations à but non lucratif avec des outils de collecte de fonds gratuits et conviviaux.

En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.

Masey, Loose Ends.

Lire l'article complet
Décoratif
"Nous encourions une tonne de frais pour notre ancienne plateforme de collecte de fonds et Zeffy nous a permis de recevoir beaucoup plus de dons.
Amy R
Rebuilding Together Metro Chicago
Zeffy m'a été d'une aide précieuse pour suivre nos donateurs, nos ventes, nos événements et nos revenus en un seul endroit. Le plus intéressant avec Zeffy, c'est qu'il est vraiment gratuit !
Debra B
Ministère du mentorat féminin Glory to Glory
Tout ce qui concerne Zeffy nous convient, à commencer par (bien sûr, pas de frais), mais aussi la facilité d'utilisation et l'expérience client, ainsi que l'assistance à la clientèle !
Carmen M
Fondation mondiale DIVINA
Zeffy est très facile à utiliser et veille à ce que chaque dollar soit rapidement versé sur notre compte. Une aide précieuse pour notre travail !
Nathan C
Jiwa International
Zeffy est très simple, permet de nombreuses personnalisations et s'intègre parfaitement à notre site web. Le fait que tout cela soit gratuit est encore incroyable pour moi.
Ryan S
Théâtre Jesters : Jeunesse illimitée
Nous n'arrivions pas à croire qu'il existait une plateforme de paiement gratuite pour notre groupe d'éclaireuses. Zeffy ne nous a demandé AUCUN frais, ce qui est énorme lorsque l'on fonctionne avec de très petites sommes d'argent.
Jennifer H
GSCB Troop 144
Nous étions prêts à vendre des billets en moins de 30 minutes. Les capacités de reporting étaient meilleures que sur d'autres sites payants.
Mark B
Fondation caritative Theta Mu Lambda
Depuis que nous utilisons Zeffy, notre taux de conversion des dons est monté en flèche. C'est une plateforme facile à utiliser. De plus, le service clientèle a toujours été réactif et serviable !
Stevie C
Nous sommes ELLE

EXEMPLES DE RÉUSSITES

La collecte de fonds à tarif zéro en action - des histoires d'organisations à but non lucratif qui valent la peine d'être partagées.

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.
Village Reach

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.

$18,345
Relevés
$917
Sauvegardé
Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson
Démocrates du comté de Jefferson

Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson

$25,356
Relevés
$1,268
Sauvegardé
Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois
Waggytail Rescue

Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois

$66,102
Relevés
$3,305
Sauvegardé
Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.
Momentum Dance Collaborative

Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.

$22,843
Relevés
$1,142
Sauvegardé
Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.
Iron City Trykes

Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.

$18,910
Relevés
$946
Sauvegardé
Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food
Berry Good Food

Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food

$89,123
Relevés
$4,457
Sauvegardé
Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.
Fondation Autism Insights

Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.

$35,558
Relevés
$1,778
Sauvegardé
La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.
GB Sports Academy

La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.

$22,747
Relevés
$1,387
Sauvegardé
Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.
Centre d'arts créatifs Twin Steeples

Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.

$15,730
Relevés
$787
Sauvegardé
Passez à la collecte de fonds sans frais dès aujourd'hui !
Lire d'autres articles

Prêt à commencer gratuitement ?

Collecter des dons sans frais
Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Rubrique 1

Rubrique 2

Rubrique 3

Rubrique 4

Rubrique 5
Rubrique 6

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Citation en bloc

Liste ordonnée

  1. Point 1
  2. Point 2
  3. Point 3

Liste non ordonnée

Lien texte

Texte en gras

Accentuation

Exposé des motifs

Indice

Rubrique 1

Rubrique 2

Rubrique 3

Rubrique 4

Rubrique 5
Rubrique 6

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Citation en bloc

Liste ordonnée

  1. Point 1
  2. Point 2
  3. Point 3

Liste non ordonnée

Lien texte

Texte en gras

Accentuation

Exposé des motifs

Indice