Planning Center serves churches and Veracross focuses on private schools, but both charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you complete donor management, donation forms, event ticketing, and email tools with zero fees — so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Planning Center VS Veracross
Zeffy charges zero fees, so 100% of every donation goes directly to your mission instead of paying platform costs
Zeffy includes auctions, raffles, ticketing, and peer-to-peer campaigns in one platform built specifically for nonprofit fundraising
Zeffy provides unlimited live chat support and training webinars designed for nonprofit teams managing donor relationships
Planning Center charges monthly fees plus card processing costs on every donation, eating into your fundraising budget. Zeffy gives you complete donor management tools at zero cost - no monthly fees, no transaction charges. You keep 100% of donations.
Veracross is built for schools, not nonprofits, with basic donation tracking and monthly subscription costs. Zeffy offers specialized nonprofit fundraising tools including peer-to-peer campaigns and online stores - all completely free.
Planning Center charges monthly fees plus card processing fees on every donation. Zeffy offers 100% free donor management with no monthly costs or transaction fees. Donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Veracross is built for schools, not nonprofits, with basic donation tracking and monthly fees. Zeffy provides complete fundraising tools designed specifically for nonprofits at zero cost to your organization.
Unlike Planning Center and Veracross, Zeffy offers peer-to-peer campaigns, online stores, auctions, and raffles all in one platform. Plus, you keep 100% of donations with no monthly fees or transaction costs.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
