Planning Center VS Tessitura

Tessiture

Donor Management CRM Features
Easy Donor Database
Information not available Information not available
Donation History & Notes per Donor Donor Tags / Segments
Information not available
Built-in Donation Tracking (No Integrations Needed) Information not available
Emailing to Donors (Receipts, Thank yous, Newsletters)
Information not available Information not available
Smart Filters (Search by Donation, Campaign, Date...)
Information not available Export Donor Data Anytime
Information not available
Offline Donations Tracking Pre-filled donation forms
Information not available Information not available

Pricing
N/A
Monthly fees + card fees per gift
$8,000+/month
plus setup fees
Processing fees
2.15% + $0.30
per donation for credit/debit cards; 0% + $0.30 per ACH bank transfer. USA, Canada, Australia, and New Zealand have country-specific rates for cards and direct debit.
0%
(Tessitura charges no transaction fees through their Merchant Services)
Platform fees
$0
No platform fees beyond subscription – no setup fees, monthly minimums, or cancellation fees
$8,000+ per month
(quote-based, included in monthly subscription)
Monthly fees
$0
Free tier for up to 10 donations/mo; higher tiers available for more donations
$8,000+ per month
(quote-based, varies by organization size and annual revenue)
Value for money
4.5
3.7

Features
4.5/5
– Straightforward church tool. Needs add-ons for nonprofits and fundraising features.
3.7/5
– Powerful for large arts orgs. Steep learning curve and setup time for smaller nonprofits.
Donations
Planning Center focuses on church management and member giving rather than comprehensive donation tools for nonprofits
Built for large arts organizations with complex donor tracking, but requires technical expertise and significant setup time for smaller nonprofits.
Ticketing
No dedicated event ticketing features - primarily serves church service management needs
Enterprise-level ticketing system with advanced features, but requires significant training and ongoing technical support to operate effectively.
Peer-to-Peer Fundraising
Limited peer-to-peer fundraising tools - mainly designed for internal church member engagement
No built-in peer-to-peer fundraising tools. You'd need to integrate third-party solutions or manage campaigns manually.
Auctions
No auction functionality - Planning Center doesn't support fundraising auctions or bidding events
Tessitura doesn't offer auction functionality. You'd need separate auction software and manual integration with your donor records.
Raffles
No raffle or lottery functionality available in their donor management system
Tessitura doesn't include raffle functionality. You'd need separate raffle software and manual donor data synchronization.
Online store
No e-commerce or online store capabilities for selling nonprofit merchandise or products
Advanced merchandise and concession sales features, but requires extensive configuration and may overwhelm smaller organizations.
Memberships
Planning Center focuses on church management rather than nonprofit memberships. Limited membership tracking and renewal features.
Tessitura offers comprehensive membership management with tiered levels, renewal tracking, and member benefits administration. Built for arts organizations with complex membership structures and patron relationships.
Donor Management/CRM
Church-focused donor tracking. Basic contact management but lacks nonprofit-specific donor segmentation and stewardship tools.
Enterprise-level donor management with detailed patron profiles, giving history, relationship tracking, and sophisticated segmentation. Designed for large arts organizations with complex donor stewardship needs.
Emails & Newsletter
No built-in email marketing. Requires third-party integration for newsletters and donor communications.
Basic email capabilities through third-party integrations. Limited native email marketing tools - most organizations use separate platforms like Mailchimp or Constant Contact for comprehensive campaigns.
Payment Processing
Basic donation processing with transaction fees. Limited payment options and recurring giving setup requires manual configuration.
Basic donation processing with transaction fees. Limited payment options and recurring giving setup requires manual configuration.

Payment methods
Credit cards, ACH, and digital wallets only
No built-in payment processing available
Credit Card Payments
Yes - Process credit and debit card donations online and through mobile app
Not supported - Tessitura is a CRM system that requires third-party payment processors
Apple Pay & Google Pay
Yes - Accept Apple Pay donations online and through mobile app
Not supported - Tessitura doesn't include built-in payment processing capabilities
ACH / Bank Transfers
Yes - Accept ACH bank transfers for online donations
Not supported - Tessitura focuses on patron management for arts organizations, not payment processing
Tap to Pay App
No - No tap-to-pay functionality available
Not supported - Tessitura is a database management system, not a payment platform

Customer Support
4.5/5
3.7/5 Unlimited Support
Planning Center offers limited support based on plan tier
Tessitura offers tiered support based on subscription level, not unlimited access
Phone Support / Office Hours
Planning Center provides phone support during standard business hours
Tessitura provides phone support during standard business hours for subscribers
Webinars Planning Center offers regular training webinars and educational sessions
Tessitura offers training webinars and educational sessions for arts organizations
Help Center
Planning Center maintains a comprehensive help center with articles and guides
Tessitura maintains a comprehensive help center with documentation and guides
Email
Planning Center provides live chat support during business hours Tessitura provides live chat support during business hours for technical assistance
Nonprofit-Focused Support Team
Support access depends on plan tier — priority help for higher-paying users Platform designed for arts organizations, not general nonprofits