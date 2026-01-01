Planning Center helps churches manage members and services, while Sumac focuses on case management for nonprofits. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and member communication tools — all with zero fees so every dollar stays with your ministry.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Planning Center VS Sumac
💸
Zeffy charges zero fees on donations, raffles, events, and memberships so every dollar goes directly to your mission instead of platform costs.
🧰
Zeffy includes auctions, raffles, ticketing, peer-to-peer campaigns, and online stores in one platform so you can run all fundraising without juggling multiple tools.
📞
Zeffy provides unlimited phone and email support to all users so you get help when you need it without upgrading your plan or paying extra fees.
Zeffy offers 100% free donor management with no monthly fees or processing charges. Planning Center and Sumac both charge monthly subscriptions plus card fees on every donation, reducing your fundraising impact.
Zeffy processes all payments at zero cost with full credit card, ACH, Apple Pay, and Google Pay support. Planning Center and Sumac require third-party payment processors with additional fees that eat into your donations.
Yes, Zeffy provides complete fundraising tools including auctions, raffles, ticketing, memberships, and online stores - all at zero cost. Planning Center and Sumac lack these features or require expensive add-ons.
Zeffy provides complete donor management at zero cost - no monthly fees, no processing charges. Planning Center and Sumac both require monthly subscriptions plus card fees that reduce every donation you receive.
Yes, Zeffy combines donor management with fundraising tools like auctions, raffles, and ticketing in one platform. Planning Center and Sumac require separate tools and integrations for these features, creating extra costs and complexity.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
