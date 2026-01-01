Planning Center focuses on church management while StratusLive offers nonprofit CRM tools, but both charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, online giving, event ticketing, and email tools with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Planning Center VS Stratus Live
💰
Keep every dollar raised instead of paying $99+ monthly fees and 2.9% processing costs that eat into your mission budget
🎟️
Run auctions, raffles, and sell tickets without juggling multiple platforms or manual data entry between systems
📞
Get unlimited phone and email support for your entire team without upgrading to expensive premium plans
Planning Center charges monthly fees plus card processing fees on every donation, eating into your fundraising budget. Zeffy offers complete donor management with 0% platform fees, so 100% of donations reach your cause. Plus, you get integrated payment processing, email campaigns, and event tools all in one place.
StratusLive costs $99/month plus card fees and lacks payment processing, forcing you to use multiple tools. Zeffy combines donor management, payment processing, peer-to-peer campaigns, and event ticketing in one free platform. Donors can leave voluntary contributions to support our operations.
Yes. While Planning Center and StratusLive focus only on donor tracking, Zeffy offers complete fundraising tools including auctions, raffles, ticketing, online stores, and membership management. You get everything needed to raise funds effectively without monthly fees or transaction costs.
Planning Center and StratusLive charge monthly fees plus card processing costs, reducing your fundraising impact. Zeffy offers complete donor management with built-in payment processing, email campaigns, and event tools at 0% platform fees. Track donors, process gifts, and run campaigns all in one place without monthly subscriptions.
Planning Center costs monthly fees plus card fees, while StratusLive charges $99/month plus processing costs. Both require separate tools for payments and events. Zeffy combines donor tracking, payment processing, ticketing, and peer-to-peer campaigns in one free platform, so more money stays with your mission.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
