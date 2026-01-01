Planning Center focuses on church management while ProDon specializes in donor databases, but both charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you complete donor management, online giving, event ticketing, and member communication tools with zero fees — so every dollar raised stays with your ministry.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Planning Center VS Pro Don
💸
Zeffy eliminates all fees so your donor management actually saves money instead of adding monthly costs to your budget.
💳
Zeffy includes built-in payment processing and simple setup so you can start accepting donations immediately without technical barriers.
🤝
Zeffy serves all nonprofits with unlimited support so you get help when you need it, not just during business hours.
Planning Center is built for churches, not nonprofits. While it tracks giving, it lacks payment processing and charges monthly fees plus transaction costs. Zeffy offers complete donor management with zero fees, so 100% of donations reach your cause.
ProDon requires monthly subscriptions plus processing fees that eat into donations. It also lacks built-in payment processing and peer-to-peer tools. Zeffy provides complete fundraising features with zero fees, keeping more money for your mission.
Yes. Unlike Planning Center's church focus or ProDon's limited payment options, Zeffy offers complete nonprofit tools: donation forms, event ticketing, auctions, and peer-to-peer campaigns. All with zero fees and donors can leave voluntary contributions.
Planning Center is built for churches, not nonprofits, while ProDon charges monthly fees plus processing costs. Zeffy offers complete donor management with zero fees, so every dollar donated stays with your cause.
Traditional donor management systems like Planning Center and ProDon charge monthly subscriptions plus transaction fees. Zeffy provides the same donor tracking and campaign tools with zero fees, keeping more money for your mission.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
