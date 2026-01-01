Snap! Raise takes $20,000 from every $100,000 raised. Peoplesfundraising takes $1,750. Both charge fees — Zeffy takes $0.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Peoplesfundraising VS Snap! Raise
🎟️
Peoplesfundraising takes 1.75–2.75% per ticket, and Snap! Raise takes 20%. Zeffy charges zero fees, so your 50/50 draw or basket raffle keeps 100% of ticket sales for your mission.
💰
Whether you're running a monthly 50/50 or a one-time raffle, platform fees add up fast. Zeffy gives you ticket sales tracking, winner selection, and compliance tools at no cost — so more of what you raise actually funds your work.
🛡️
Peoplesfundraising requires paid plans to unlock raffle features, and Snap! Raise is built for schools, not nonprofits. Zeffy gives you raffle tools, donor data, and email follow-ups in one place — free from day one, no upgrades required.
Unlike platforms that charge 1.75-20% fees, Zeffy is completely free. You get donation forms, events, donor management, and email tools without paying platform cuts or monthly subscriptions.
Yes. Zeffy accepts credit cards, ACH bank transfers, Apple Pay, and Google Pay with zero processing fees. Many competitors only accept cards or charge extra for different payment methods.
Yes. Zeffy charges zero platform fees on donations, events, raffles, ticketing, and everything else. Donors have the option to leave a voluntary contribution to keep the platform running, but you keep 100% of what they give to your cause.
Yes. Zeffy includes built-in donor management, email tools, and reporting so you can track giving history, send thank-you messages, and build relationships without paying for separate software or switching between platforms.
Everything. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, peer-to-peer campaigns, raffles, memberships, CRM, and email tools at no cost. There are no paid tiers or feature upgrades to unlock.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
