PatronManager and Zoho Backstage help you manage events, but they charge fees that cut into your fundraising. Zeffy gives you event ticketing, donation forms, and donor management — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy bénéficie de la confiance de plus de 100 000 organisations à but non lucratif
Patron Manager VS Zoho Backstage
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Zeffy charges zero fees, so your fundraising events actually raise money for your mission instead of paying platform costs.
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Zeffy includes auctions, raffles, and donations in one platform, so you can run complete fundraising events without juggling multiple tools.
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Zeffy works right out of the box with nonprofit-specific features, so you can focus on donor stewardship instead of technical setup.
Zeffy offers 100% free event ticketing with no platform fees, while PatronManager charges $1 + 2% per ticket and Zoho Backstage requires monthly fees plus card processing costs. You keep every dollar raised for your mission.
Yes. While PatronManager and Zoho Backstage focus mainly on ticketing, Zeffy combines free event management with donations, auctions, raffles, and peer-to-peer fundraising all in one platform built specifically for nonprofits.
Zeffy provides unlimited support at no extra cost, while PatronManager and Zoho Backstage offer tiered support based on your subscription level. Our team understands nonprofit needs and responds quickly to help you succeed.
Zeffy is completely free for nonprofits. PatronManager charges $1 plus 2% per ticket, and Zoho Backstage requires monthly fees plus card processing costs. With Zeffy, you keep 100% of ticket sales for your mission.
Unlike PatronManager and Zoho Backstage which focus only on ticketing, Zeffy combines events with donations, auctions, raffles, and online stores in one free platform designed specifically for nonprofits.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
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