PatronManager and Zkipster help you manage events and guests, but they charge fees that eat into your fundraising budget. Zeffy gives you event ticketing, donation forms, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Patron Manager VS Zkipster
💸
PatronManager takes $1 plus 2% per ticket, while Zkipster costs $475+ monthly. Zeffy charges zero fees, keeping 100% of your event proceeds for your mission.
🧩
PatronManager lacks auctions and raffles, while Zkipster has no donation tools. Zeffy combines ticketing, auctions, raffles, and donations in one platform.
🔧
PatronManager offers basic membership tracking, while Zkipster has no peer-to-peer fundraising. Zeffy includes full donor management and campaign tools.
Zeffy offers 100% free event ticketing with no per-ticket fees, unlike PatronManager's $1 + 2% charges or Zkipster's $475/month plans. You keep every dollar raised while getting donation tools, online stores, and peer-to-peer fundraising that these platforms don't offer.
PatronManager charges $1 + 2% per ticket plus card fees, while Zkipster costs $475+ monthly. Zeffy is completely free with optional donor contributions covering costs. A 100-ticket event saves you $300+ compared to PatronManager, with no monthly fees like Zkipster.
Yes. While PatronManager focuses mainly on ticketing and Zkipster only does event management, Zeffy combines free event ticketing with donation pages, online stores, auctions, raffles, and peer-to-peer campaigns. Everything you need in one free platform.
PatronManager and Zkipster focus only on event management without fundraising tools. Zeffy gives you free event ticketing plus donation pages, auctions, raffles, and online stores in one platform. You get everything needed for successful fundraising events without paying monthly fees or per-ticket charges.
Unlike PatronManager's $1 + 2% per ticket or Zkipster's $475 monthly fees, Zeffy is completely free. You keep 100% of ticket sales and donations. Plus, you get built-in fundraising tools that these event platforms don't offer, making Zeffy perfect for nonprofits running fundraising events.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
