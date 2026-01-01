PatronManager and Whova both offer event ticketing and management tools, but they charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy combines event ticketing, donation processing, and donor management with zero fees — so every dollar from ticket sales and donations stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Patron Manager VS Whova
💸
PatronManager takes $1 + 2% per ticket while Whova charges 3% + $0.99 per ticket. Zeffy charges zero fees, so your entire event revenue supports your mission.
🔧
PatronManager and Whova handle ticketing but lack auction, raffle, and donation tools. Zeffy combines all fundraising methods in one platform.
🤝
PatronManager and Whova offer business-hours support only. Zeffy provides unlimited help whenever you need it, plus free setup assistance.
Most event platforms like PatronManager and Whova charge fees that cut into your fundraising revenue. Zeffy offers completely free event ticketing, registration, and donation tools. Donors can leave voluntary contributions to support our platform, but you keep 100% of your event proceeds.
Yes. While PatronManager and Whova focus mainly on events, Zeffy combines free ticketing with complete donor management, membership tracking, email marketing, and fundraising tools. Manage your entire nonprofit operation in one platform without paying multiple subscription fees.
PatronManager charges $1 + 2% + card fees per ticket, eating into your event revenue. Zeffy offers completely free ticketing with no platform fees - donors can leave voluntary contributions to support our platform. You keep 100% of ticket sales.
Whova charges 3% + $0.99 per ticket plus card fees and lacks donation tools. Zeffy combines free ticketing with built-in donation forms, auction management, and raffles - all at zero cost to your organization.
Unlike PatronManager and Whova which focus mainly on events, Zeffy offers complete donor management, membership tracking, peer-to-peer fundraising, and email marketing - all free. Manage your entire nonprofit operation in one platform.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
