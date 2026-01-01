PatronManager and Swell Fundraising help you manage events and sell tickets, but they charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you event ticketing, donation forms, and donor management with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Patron Manager VS Swell Fundraising
PatronManager charges $1 + 2% per ticket and Swell takes 5% platform fees. Zeffy charges zero fees, so your gala or concert actually raises money for your mission.
PatronManager and Swell offer basic business hours support. Zeffy provides unlimited help from nonprofit experts who understand donor stewardship and campaign strategy.
PatronManager lacks auctions and stores, while Swell misses membership tools. Zeffy includes ticketing, raffles, auctions, peer-to-peer, and donor management without extra costs.
PatronManager charges $1 + 2% + card fees per ticket, while Swell takes 5% + card fees. Zeffy charges zero fees on all event tickets and donations. Your nonprofit keeps 100% of what supporters give, not 93-95%.
Unlike PatronManager and Swell that focus mainly on ticketing, Zeffy handles all your fundraising needs without fees. Get event ticketing, auctions, raffles, peer-to-peer campaigns, and donor management in one free platform.
Zeffy offers 100% free event ticketing and donation processing, while PatronManager charges $1 + 2% + card fees per ticket and Swell takes 5% + card fees. Your nonprofit keeps every dollar raised instead of losing hundreds to processing fees.
Unlike PatronManager's complex CRM requiring extensive training or Swell's basic donor tools, Zeffy provides simple donor management that any staff member can use. Plus, you get unlimited donor records without monthly software fees.
Yes. While PatronManager and Swell focus mainly on ticketing, Zeffy offers free auctions, raffles, peer-to-peer campaigns, memberships, and online stores. One platform handles all your fundraising without any processing fees eating into donations.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
